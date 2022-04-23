Record Store Day: Homenaje a tiendas de discos independientes

Después de dos años en pausa, regresa el tradicional “Record Store Day”, celebrado normalmente un sábado de abril de cada año y con lanzamientos especiales de distintos artistas para conmemorar este día donde se homenajean a las tiendas de discos independientes, en esta ocasión y en su edición número 15, el “Record Store Day” se lleva a cabo el sábado 23 de abril.

We are so happy to be back in record stores today! Thank you for celebrating the culture of the indie record store.

Happy Record Store Day!!!#RecordStoreDay #RSD22 pic.twitter.com/73yUxSdNG6 — Record Store Day (@recordstoreday) April 23, 2022

Taylor Swift es nombrada embajadora global del “Record Store Day”

La famosa cantautora estadounidense, Taylor Swift, fue nombrada embajadora global de este día, convirtiéndola en la primera artista en ser embajadora global del “Record Store Day”.

Taylor Swift declaró estar muy orgullosa de poder ser embajadora este año, ya que las tiendas de disco son lugares a los que se va para poder descubrir música nueva y antigua, por lo que para este día lanzó un disco vinilo de “The Lakes”, uno de los singles de su penúltimo álbum de estudio “Folklore”, ganador a Grammy por “Álbum del año”.

Taylor is the first ever GLOBAL Record Store Day Ambassador! We can't wait to celebrate Record Store Day (Taylor's Version) on April 23rd! ✨ #RSD2022 pic.twitter.com/rHO0UsK1BW — Taylor Nation (@taylornation13) January 20, 2022

“Record Store Day” cuenta con lanzamientos exclusivos

Otros artistas importantes también se han sumado a la celebración del “Record Store Day”.

The Prince, que estrena LP doble con The Gold Experience Deluxe, o Paul McCartney que presentará un simple de su tema Women and Wives, incluido en su último album, McCarthey III.

Por otra parte en ediciones de discos de vinilo, Los Rolling Stones participan en “Record Store Day” con la edición de More Hot Rocks, Foo Fighters con la edición de Reversions o dos de los temas de su disco Medicine at Midnight: Making a Fire y Chasing Birds .

Además algunos de los trabajos de David Bowie estarán disponibles como el box set Brilliant Adventure o Toy, la última parición en disco del músico.

¿Qué es el Record Store Day y dónde se celebra?

El Record Store Day es un encuentro anual tiene el objetivo de homenajear la cultura de los vinilos independientes. Así que durante ese día los artistas, fans y seguidores de esta tradición se reunen en las tiendas de discos de todo el mundo para disfrutar de la música en directo, sets, jams y nuevos lanzamientos.

La primera edición de este homenaje se realizó en Estados Unidos con la idea de hacer un evento muy parecido al del Día del Cómic. Y desde entonces fue tomando cada vez más fuerza, extendiéndose por Reino Unido, Francia, Irlanda, Japón y Alemania, entre muchos otros países más.