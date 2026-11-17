Una red usada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está fuera de servicio la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia de noticias CNN.

Qué es la red NSA Net y cuál es su función

La red llamada NSA Net, la cual es altamente clasificada, permite a los empleados compartir información interna. Las fuentes aclararon que no hay evidencia de que se trate de un ciberataque.

La caída de la red ocurre tras las fallas reportadas el fin de semana que obligaron a cerrar el espacio aéreo de la Unión Americana, además de la caída de servicios como Outlook. En ambos casos anteriores, se ha descartado que se trate de ataques cibernéticos.