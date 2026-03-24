¡La red de extorsión de Dos Bocas! Empresarios denuncian millonarios pagos para campañas de Morena

¡Sigue dando de qué hablar! La explosión e incendio en la Refinería Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, no es el único escándalo que ha tenido la instalación petrolera, pues ya pasó de los señalamientos por sobrecostos hasta las acusaciones por corrupción y extorsión.

Ahora salen a la luz los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que presuntamente extorsionaron al menos a 20 empresarios a los que prometieron otorgar contratos en 2021.

“El señor Salvador Blanco Rico, seudo ingeniero, se presenta con nosotros en el interior de la Refinería para invitarnos a participar en trabajos, en contratos directos con Pemex-PTI, por los motivos de que la refinería tenía atrasos (...) Y que eran instrucciones directamente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, declaró el ingeniero Gervasio Cabrera Corrales, representante de ICCIPSA-México.

”Era para la patrona”: Empresarios denuncias pagos de hasta 20 millones de pesos

Según la versión del ingeniero Gervasio Cabrera Corrales, la invitación a ser proveedores de la Refinería Dos Bocas resultó ser una extorsión por parte de Salvador Blanco Rico y hermanos, quienes aseguraron ser funcionarios de Pemex y operadores públicos.

Aseguró que estas personas afirmaban ser parte la Presidencia de la República, tanto de AMLO como de Rocío Nahle, supuestamente pidiendo dinero para colaboraciones de las campañas políticas.

Las declaraciones del ingeniero Cabrera fueron corroboradas por otros empresarios, los cuales decidieron dar sus versiones de manera anónima, pues aseguran estar amenazados por estas mismas personas.

“Ahora sí que en los contratos, ya fue que nos pidió un apoyo (...) Como unos 15 millones. 20 millones de pesos (...) Nos comentó que si era para la patrona”, contó un empresario de forma anónima.

Audios y contratos exhiben presión de operadores de Pemex a empresarios

Estos contratos, los cuales fueron presuntamente entregados por el operador de campaña de Morena, Salvador Blanco Rico, existen en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) y están firmados por funcionarios de la paraestatal.

“Nada más para pedirte de favor que se cumpla con lo pactado antes de medio día (...) Y hay bastantes problemas aquí con la gente de Pemex”, se escucha decir a Salvador Blanco Rico durante una llamada.

Piden juicio político contra AMLO y Nahle por presunto encubrimiento de Dos Bocas

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tabasco sigue sin investigar los hechos, a pesar de que un juez de control de esta entidad ya se los había ordenado.

Como uno de los últimos recursos para hacer justicia, los afectados ya demandaron juicio político en el Congreso de la Unión por el encubrimiento en contra:

Andrés Manuel López Obrador

Adán Augusto López Hernández

Gerardo Fernández Noroña

Rocío Nahle



Los políticos presuntamente implicados en esta cadena de extorsiones por más de cien millones de pesos, utilizados para las campañas políticas de Morena.