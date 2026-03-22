¿Qué está pasando en las playas de Tabasco? Incendio y derrame en Refinería Olmeca golpea al turismo ante la falta de datos oficiales
A una semana del incendio en la Refinería Olmeca las playas de Tabasco lucen completamente vacías, afectando a cientos de comerciantes de la zona.
¡Totalmente desérticas! Las playas de Tabasco lucen completamente vacías este fin de semana debido a la contaminación que se generó por el incendio y la explosión en la Refinería Olmeca, registrado la semana pasada.
Los columpios, las palapas y los comedores en la playita El Mirador, en el ejido de Andrés García, la islas del municipio de Paraíso, Tabasco, están completamente vacías.
Comerciantes y lancheros pierden sus inversiones por crisis en playas de Tabasco
Antes del incendio en la Refinería Olmeca, las playas de Tabasco recibían entre cien a doscientos visitantes cada fin de semana. Y para las vacaciones de Semana Santa 2026 esperaban un total de 500 a 700 visitantes; sin embargo, el futuro es incierto ahora.
La falta de visitantes ha sido un golpe para los prestadores de servicios, así como quienes ofrecen sus productos a los visitantes de las playas. Comerciante aseguran que no han podido aprovechar estos días previos a Semana Santa.
Además, aseguran estar muy preocupados, ya que han invertido tiempo, dinero y mucho esfuerzo para arreglar este lugar para darle el mantenimiento necesarios y poder recibir a las y los visitantes.
Por otro lado, los lancheros aseguran que las familias de las zonas se han visto brutalmente afectadas por la actividad petrolera debido a las restricciones de la pesca, pues veían las vacaciones como una oportunidad para por reinventarse.
¿Qué pasó con la Refinería Olmeca en Tabasco?
La semana pasada, se registró el incendio y la explosión en la Refinería Olmeca; las columnas de humo negro y denso, lograron verse desde las 6:00 horas. El incidente dejó un total de cinco personas muertas, entre ellas una trabajadora.
Autoridades esclarecieron que las fuertes lluvias ocasionaron el desborde de 'aguas aceitosas' hacia afuera de la refinería; hubo un estancamiento y después se prendió fuego afuera del muro de la instalación.
Obras faraónicas que han puesto la vida de miles en riesgo...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026
La refinería de Dos Bocas demostró que más que un beneficio para los mexicanos representó un riesgo, pues en su interior se suscitó un incendio luego de que el combustible logró fugarse.
Autoridades justificaron el… pic.twitter.com/lraQdBErd5