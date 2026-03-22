¿Qué está pasando en las playas de Tabasco? Incendio y derrame en Refinería Olmeca golpea al turismo ante la falta de datos oficiales

¡Totalmente desérticas! Las playas de Tabasco lucen completamente vacías este fin de semana debido a la contaminación que se generó por el incendio y la explosión en la Refinería Olmeca, registrado la semana pasada.

Los columpios, las palapas y los comedores en la playita El Mirador, en el ejido de Andrés García, la islas del municipio de Paraíso, Tabasco, están completamente vacías.

Comerciantes y lancheros pierden sus inversiones por crisis en playas de Tabasco

Antes del incendio en la Refinería Olmeca, las playas de Tabasco recibían entre cien a doscientos visitantes cada fin de semana. Y para las vacaciones de Semana Santa 2026 esperaban un total de 500 a 700 visitantes; sin embargo, el futuro es incierto ahora.

La falta de visitantes ha sido un golpe para los prestadores de servicios, así como quienes ofrecen sus productos a los visitantes de las playas. Comerciante aseguran que no han podido aprovechar estos días previos a Semana Santa.

Además, aseguran estar muy preocupados, ya que han invertido tiempo, dinero y mucho esfuerzo para arreglar este lugar para darle el mantenimiento necesarios y poder recibir a las y los visitantes.

Por otro lado, los lancheros aseguran que las familias de las zonas se han visto brutalmente afectadas por la actividad petrolera debido a las restricciones de la pesca, pues veían las vacaciones como una oportunidad para por reinventarse.

¿Qué pasó con la Refinería Olmeca en Tabasco?

La semana pasada, se registró el incendio y la explosión en la Refinería Olmeca; las columnas de humo negro y denso, lograron verse desde las 6:00 horas. El incidente dejó un total de cinco personas muertas, entre ellas una trabajadora.

Autoridades esclarecieron que las fuertes lluvias ocasionaron el desborde de 'aguas aceitosas' hacia afuera de la refinería; hubo un estancamiento y después se prendió fuego afuera del muro de la instalación.