Otra red internacional de narcotráfico: EU impone sanciones a aliados del CJNG y al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a 15 objetivos ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de dar un golpe contundente contra dos de los cárteles más poderosos del mundo: el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Las sanciones impuestas no son menores: al menos 15 objetivos, entre personas físicas y empresas fachada, han sido señalados directamente por su participación en el tráfico de estupefacientes desde Ecuador hasta México y, finalmente, hasta territorio estadounidense.