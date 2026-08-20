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Otra red internacional de narcotráfico: EU impone sanciones a aliados del CJNG y al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a 15 objetivos ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa.

Por: Raziel Cruz Salazar

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de dar un golpe contundente contra dos de los cárteles más poderosos del mundo: el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Las sanciones impuestas no son menores: al menos 15 objetivos, entre personas físicas y empresas fachada, han sido señalados directamente por su participación en el tráfico de estupefacientes desde Ecuador hasta México y, finalmente, hasta territorio estadounidense.

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