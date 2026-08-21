VIDEO| No solo para “El Mencho": así cantó corrido a “El Tío Lako” del CJNG el grupo Los Alegres del Barranco

El 7 de abril de 2023 comenzó a sonar un corrido a un personaje que hasta ese momento quizás no figuraba al público, o tal vez pocos sabían de quién se trataba. Los Alegres del Barranco, grupo que proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" en un concierto, también dio voz a una canción del narcotraficante Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako".

El jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, según la letra, es un capo al que le gustan las armas y el sonido de estas cuando las disparan, según la letra.

"El Tío Lako" presumía en corrido tener el respaldo de "El Mencho"

En su canción, "El Tío Lako" se muestra como un narcotraficante que era apoyado al cien por "El Mencho", a quien las fuerzas de seguridad abatieron el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Junto con su gente, "El Tío Lako" presume estar alerta ante el enemigo y las autoridades, quienes aún lo buscan y consideran un narcotraficante clave en la estructura del cártel de las cuatro letras.

Este narcotraficante es originario de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, estado donde ayer se desataron bloqueos tras la captura de estas personas.

"El Tío Lako" sigue prófugo, pero caen 12 de su gente

Este miércoles, 12 integrantes de la célula de "El Tío Lako" fueron detenidos, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja.

El gabinete de seguridad informó que, luego de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos detuvieron a nueve presuntos integrantes y horas más tarde se confirmó la detención de tres más.

Durante la operación fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico.

Aunque estas personas fueron trasladadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, "El Tío Lako" sigue prófugo.