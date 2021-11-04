Desarticulan red internacional de tráfico de personas

La Policía Nacional española ha desarticulado una red internacional de tráfico de personas, que trasladaba a cientos de inmigrantes a través de los Balcanes hacia la Unión Europea, los ocultaban en camiones, haciéndolos viajar en condiciones inhumanas, informaron el jueves las autoridades.

"La investigación se centró en las actividades de una organización española... dedicada a introducir a ciudadanos paquistaníes en el espacio Schengen", dijo Francisco Dávila Gutiérrez, jefe de la unidad de inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía de España.

🚩 Desarticulada una #red transnacional que introducía irregularmente #migrantes de origen pakistaní a bordo de camiones



Viajaban en condiciones infrahumanas y con grave riesgo para su vida atravesando la "Ruta de los Balcanes"



15 detenidos en diversos países europeos pic.twitter.com/wIynRvPU0w — Policía Nacional (@policia) November 4, 2021

CUATRO DE LOS INMIGRANTES ERAN MENORES DE EDAD

La imágenes de la policía mostraban a 77 personas, entre ellas cuatro niños, hacinadas en un compartimento de carga de un pequeño camión que fue interceptado en la frontera entre Bosnia y Croacia.

"Estos vehículos transportaban a adultos y niños en situación de riesgo vital... en camiones abarrotados a gran velocidad en las autopistas europeas", dijo el representante de Europol Marius Cristian Roman en una rueda de prensa.

UNA INVESTIGACIÓN EN CONJUNTO CON SIETE PAÍSES

En la investigación, que ha durado meses, han participado organismos de siete países. El líder del grupo fue detenido en Rumania y ha sido trasladado a España.

Otras 15 personas fueron detenidas como resultado de la operación realizada en varios países de Europa, 12 de ellas en España, dijo la policía.

Desde su punto de partida en un campo de refugiados bosnio, los miembros de la banda guiaban a los inmigrantes a pie por la frontera montañosa con Croacia, donde los cargaban en los camiones hasta llegar a Eslovenia o Italia. Una vez dentro de la UE, los trasladaban a otros países.

DELINCUENTES CON GANANCIAS MILLONARIAS

La policía calcula que el grupo ganó al menos 2 millones de euros con el tráfico de unas 400 personas a la UE en los últimos meses, pero dijo que el total sería mucho mayor, ya que llevaban años operando sin ser detectados.

