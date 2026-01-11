Cateo destapa red de trata en Playa del Carmen: FGE rescata a 20 mujeres explotadas en bar

Un intenso operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó al descubierto una red de trata que operaba bajo la fachada de un bar, donde mujeres eran explotadas sexualmente. La acción, ejecutada con apoyo de la Guardia Nacional y la Marina, se llevó a cabo tras obtener una orden judicial y hoy coloca a Playa del Carmen en el radar por delitos de alto impacto.

Las investigaciones previas permitieron detectar movimientos sospechosos en un establecimiento ubicado en la calle 4 Norte, entre avenida 125 Poniente y calle 20. Agentes de investigación documentaron que hombres ingresaban al lugar y salían acompañados de mujeres, quienes posteriormente regresaban al bar, un patrón característico de una red de trata activa en Playa del Carmen.

Durante el cateo, las autoridades localizaron a 20 mujeres, presuntas víctimas de esta red de trata; de ellas, 17 son mexicanas, dos cubanas y una venezolana. Las mujeres señalaron que fueron enganchadas por necesidad económica, una realidad que sigue alimentando la trata de personas en Playa del Carmen .

Las primeras indagatorias revelan que las mujeres eran obligadas a 'fichar' con clientes, cobrando 200 pesos por copa, de los cuales solo recibían 100; además, ofrecían servicios sexuales con tarifas que iban de los 800 a los mil 500 pesos por hora.

Los pagos se realizaban directamente en caja, y las mujeres solo conservaban el 50 por ciento, una mecánica típica de explotación dentro de una red de trata.

Operativo de emergencia desmantela red de trata en Playa del Carmen

El operativo permitió asegurar teléfonos celulares, una computadora portátil, libretas con anotaciones, preservativos y dinero en efectivo, indicios clave para robustecer la investigación contra la red de trata en Playa del Carmen ; al concluir la diligencia, el bar fue asegurado y quedó bajo resguardo de la Fiscalía.

Las mujeres rescatadas fueron puestas a salvo y canalizadas a instancias de atención especializada, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación. El caso confirma que la red de trata en Playa del Carmen sigue siendo una emergencia que exige vigilancia permanente y acciones contundentes.