La batalla cultural por la memoria: presentan la iniciativa ‘Fortaleza Mexicana’

Con el objetivo de replantear la identidad nacional frente a las narrativas oficiales de división, fue presentada la iniciativa Fortaleza Mexicana, un espacio enfocado en la batalla cultural y la reflexión histórica.

Durante el arranque del proyecto, los creadores señalaron que la historia oficial ha sido manipulada por administraciones autoritarias para imponer un relato de derrota basado en el “trauma de la conquista”, generando un sentimiento de desunión y rencor en las nuevas generaciones.

Frente a esta visión, la propuesta busca fomentar un ejercicio de memoria enfocado en la integración, destacando que el país es el resultado de una fusión cultural armónica que se refleja diariamente en la gastronomía, el arte y las tradiciones.

Para llevar este mensaje más allá del debate intelectual, la iniciativa arrancó una agenda de actividades permanentes que buscan involucrar a la ciudadanía a través de experiencias tangibles.

Entre las propuestas destacan los encuentros de gastronomía mestiza celebrados semanalmente en el restaurante Pelota Mestiza, así como la proyección de ciclos de cine, conferencias y presentaciones de libros en el Frontón México, sede actual del proyecto. Asimismo, se promueven grandes espectáculos escénicos como la obra Malinche, consolidando un esfuerzo integral para reescribir la historia desde la riqueza de nuestras raíces compartidas.

