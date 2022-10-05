¿Cuáles son los cambios del Senado a la reforma de Fuerzas Armadas?

Este martes el Senado aprobó la reforma de Fuerzas Armadas para permanecer en las calles para labores de seguridad hasta el 2028, estos fueron los cambios que se le realizaron a la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional.

La minuta llegó a San Lázaro para su trámite correspondiente y se destacan los mecanismos en que se hará una evaluación a la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad.

📌 El Senado aprobó la modificación que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



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Estos cambios se hicieron a la reforma sobre Fuerzas Armadas

Los cambios se realizaron principalmente a los mecanismos para vigilar la actuación de las Fuerzas Armadas.



Durante la discusión, el senador Ricardo Monreal planteó que el avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional lo determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en su lugar lo hará el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional.

▶️ Durante una sesión de más de 8 horas senadoras y senadores analizaron un dictamen que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



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La propuesta del legislador de Morena en el Senado plantea modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, a partir de la entrada en vigor del Decreto.

También se hicieron cambios para que los mecanismos de control parlamentario en la actuación de las Fuerzas Armadas para rendir cuentas, evaluar y supervisar las labores de seguridad.



Se podrán citar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

También los gobiernos estatales también enviarán informes de su desempeño en materia de seguridad pública a sus congresos locales.

¿En qué consiste la reforma sobre Fuerzas Armadas?

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública terminarían en 2024, pero será hasta 2028 cuando permanezcan fuera de los cuarteles para el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

En la iniciativa se presentó se contempla que se cree un fondo de apoyo a las entidades y municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad.

El objetivo de la reforma de las Fuerzas Armadas, según el dictamen, es dar mayor tiempo para consolidar la estructura, capacidades y presencia de la Guardia Nacional en el país.