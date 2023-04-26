Aprueban reformas a la Ley General de Turismo, destinará recursos al Tren Maya

Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en San Lázaro aprobaron este 26 de abril las reformas que transfieren los recursos que recibe el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por concepto de derechos de visitantes extranjeros, a un fideicomiso especialmente destinado para obras aeroportuarias, aeronáuticas y ferroviarias, como el Tren Maya.

Con 256 votos en pro y 216 en contra reformaron la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, propuesta enviada por el presidente López Obrador. El dictamen se envió al Senado para su validación, así lo informó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

#ÚltimaHora Con 256 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo. pic.twitter.com/Xw7uu2sjPw — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 26, 2023

¿Qué proponen estas nuevas reformas?

Las reformas plantean que el 80 por ciento de lo que se recaude por el “pago de estancia de extranjeros que ingresen a México bajo la calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos”, se destine para la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, culturales y de turismo, sino también para programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios.

Se establece que los recursos se canalizarán a un fideicomiso público federal sin estructura que creará la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal encargada de la administración, operación y construcción de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y ferroviarios, entre ellos el Tren Maya.

¿Qué pasará con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo?

Con esto, el Fonatur ya no recibirá ese 80% del cobro del derecho de No migrante, que actualmente se destina en la Ley General de Turismo.

Desde hace más de 40 años, Fonatur promueve la creación y consolidación de proyectos de inversión en el sector turístico que contribuyan al cuidado y preservación del patrimonio natural, histórico y cultural de México.

La reforma mantiene la disposición de que el 20 por ciento de la recaudación de derecho No migrante se siga canalizando al Instituto Nacional de migración para mejorar los servicios migratorios.