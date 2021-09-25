Multitud vitorea a directora financiera de Huawei a su regreso a China

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, llegó a la ciudad de Shenzhen, al sur de China, el sábado por la noche en un vuelo chárter organizado por el gobierno, después de haber estado detenida en Canadá durante casi tres años.

Alrededor de las 22:00, el vuelo chárter aterrizó en el aeropuerto internacional de Shenzhen Bao'an.

Meng, con un vestido rojo, saludó a la multitud de bienvenida después de que ella salió de la cabina. Mientras bajaba las escaleras, los aplausos y vítores brotaron de la multitud. El personal del aeropuerto le regaló flores.

La multitud levantó una pancarta que decía "Bienvenida a casa, Sra. Meng Wanzhou", ondeó banderas nacionales y coreó "bienvenida a casa".

Hasta el edificio más alto de Shenzhen se ha engalanado para dar la bienvenida a Meng Wanzhou.pic.twitter.com/9Cs0f8kQ6k — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) September 25, 2021

No hubo apretones de manos debido a las normas preventivas de contagio por COVID-19. Meng pronunció un breve discurso en el aeropuerto.

"Después de más de 1,000 días de terrible experiencia, finalmente estoy de vuelta en el abrazo de la patria", dijo Meng, con un poco de asfixia. "Como ciudadana china común que había sufrido la difícil situación de estar varada en el extranjero durante casi tres años, nunca hubo un momento en el que no sintiera el cuidado y la calidez del Partido, la patria y el pueblo", continuó.

"El presidente Xi [Jinping] se preocupa por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos chinos, incluyéndome a mí, y había tenido mi difícil situación en su mente. Estoy profundamente conmovido por esto", dijo Meng. "Tenemos el respaldo más fuerte de la patria. Como persona china común, estoy orgulloso de mi patria".

La multitud rompió en una improvisada interpretación de la canción patriótica "Oda a la Patria" después del discurso. Meng luego cantó junto con la multitud.

De acuerdo con las reglas de control de la epidemia, Meng será puesta en cuarentena en un hotel designado después de su llegada.

¿Por qué detuvieron a Meng?

Meng Wanzhou fue detenida arbitrariamente por Canadá en una solicitud de extradición de Estados Unidos el 1 de diciembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Vancouver.

Los fiscales estadounidenses la acusaban de fraude bancario.

Meng se declaró inocente de todos los cargos en su contra y llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con los fiscales estadounidenses. La parte estadounidense ha retirado su solicitud de extradición.

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