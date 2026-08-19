¡No te acabes tu quincena este regreso a clases 2026! Los trucos clave para gastar menos, según Profeco

A preparar la cartera. Cada vez falta menos para el regreso a clases 2026 en México, por lo que las familias mexicana han comenzado a prepararse para tener todo listo antes del inicio del nuevo ciclo escolar, pero ¿existe alguna forma de gastar menos y ahorrar más este año?

El regreso a clases será el próximo lunes 31 de agosto, dando inicio al ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria.

Consejos para gastar menos este regreso a clases 2026 en México

Que tu cartera no sufra las consecuencias. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunos trucos clave para que las madres y padres de familia no gasten de más en este regreso a clases:



Evita comprar antes de que salga la lista de útiles : Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar.

: Arma un presupuesto, escribe una lista y compra solo lo que realmente vas a utilizar. Reutiliza todo lo que puedas : Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo.

: Antes de decidir qué comprar, revisa las mochilas, útiles, cuadernos y uniformes; si están en buenas condiciones utilízalo. Evalúa antes de comprar : Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción?

: Antes de pagar realiza las siguientes preguntas: ¿Te va durar todo el ciclo?, ¿tiene buena calidad-precio? y ¿es la mejor opción? No te confíes y haz un análisis: Compara precios, lee reseñas.

Por otro lado, se recomienda a las y los usuarios guardar los tickets en caso de utilizar la garantía de algún producto, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

Que no te gane la emoción, sino una buena decisión.



Pon a prueba tu #EducaciónParaElConsumo:

✅ Revisa lo que ya tienes

✅ Reutiliza lo que todavía sirve

✅ Compra lo que realmente necesitas.



El consumo informado es GOOD. ¡Checa eso, por fa! https://t.co/84YjH8F0kG… pic.twitter.com/rOfAgbvXIF — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) August 18, 2026

¿Cómo armar un presupuesto para el regreso a clases 2026-2027?

Es recomendable que los gastos para el próximo regreso a clases 2026-2027, se contemplen en el presupuesto de todo el año, pues al hacerlo creamos un “colchón” que ayudará a que la pérdida monetaria no sea tan marcada, ¿Qué necesito para armar un plan financiero?



Haz una lista de los útiles escolares que se necesitarán.

que se necesitarán. Contempla estos gastos dentro de tu presupuesto anual.

Ajusta algunos gastos para no desequilibrar tu economía.

Revisa tu presupuesto.

Para ahorrar algo de dinero en la compra de útiles escolares, se recomienda analizar que fue lo que se adquirió un año antes, para ver qué cosas aún funcionan y que otras no, además otra buena idea es comparar y cotizar precios.