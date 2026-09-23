Video | La ida fue fácil, el regreso a Venezuela ahora es complicado: El Caso de María Corina

María Corina Machado salió de Venezuela a escondidas en diciembre de 2025 y desde junio de este año ha intentado regresar siete veces por cielo mar y tierra. Solo le faltó intentar por un globo aerostático. Intentó por mar en un barco que cruzaría el Canal de Panamá y navegaría dos días hasta Venezuela. Pero horas antes de zarpar qué sorpresa se llevó, al descomponerse el motor, parece guion de película, pero es la realidad.

Opinión de Andreina Andrade

“El régimen de Venezuela dice que María Corina Machado no representa a nadie, que es irrelevante.

Entonces, ¿por qué le ha costado tanto trabajo regresar?

¿Por qué no puede volver a su país?

María Corina salió de Venezuela a escondidas en diciembre de 2025 y desde junio de este año ha intentado regresar siete veces por aire, por tierra, por mar o más ya le falta será intentar por un globo aerostático.

intento número uno fue en un avión privado desde Estados Unidos y ya en el aire, el piloto recibe la orden de dar media vuelta y regresar.

Luego entonces intenta en un vuelo comercial de Panamá a Caracas.

Según su propio equipo, la aerolínea recibió una advertencia directa del gobierno venezolano por llamarle gobierno.

No la dejaron subir.

Así que hay un gobierno entero en Venezuela o unos usurpadores atemorizados de una sola pasajera intentó por tierra.

rutas combinadas que incluso son tan secretas que hoy no se pueden contar porque las pueden volver a usar.

Intentó por mar un barco que cruzaría el Canal de Panamá y navegaría dos días hasta Venezuela.

Pero horas antes de zarpar a qué sorpresa se descompone el motor.

parece guión de película, pero es la realidad.

Siete intentos, incluso en un mismo día lo intentó varias veces por Aruba, por Curazao, por Bonaire.

y la respuesta siempre es la misma aterrizaje no autorizado.

Y esta semana, justo cuando Delcy Rodríguez viaja a Estados Unidos, hubo tres intentos en menos de 24 horas.

Un barco que se descompone horas antes de zarpar un vuelo a Aruba, otro a Curazao.

aterrizajes no autorizados.

En fin, ella lo resume como que regresar a su país ha sido más difícil que salir.

y vaya que salir fue puesta arriba.

Piénselo bien.

El delito de esta mujer es querer volver a casa.

No todos los obstáculos vienen de Caracas.

Eso es cierto.

Pero la pregunta que queda es si de verdad no le tienen miedo.

Por qué no la dejan llegar?

Ah, y ojo, México, porque así empieza un día alguien decide quién entra, quién sale y quién habla”.