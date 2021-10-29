Reina Isabel cancela actos oficiales por dos semanas para descansar

La reina Isabel II canceló todos sus actos oficiales durante las próximas dos semanas “para descansar”, por consejo de sus médicos, informó el Palacio de Buckingham a través de un comunicado.

Durante ese tiempo la reina se dedicará a realizar exclusivamente “tareas de oficina” y se presentará en algunas audiencias virtuales, pero no participará en actos oficiales que sean presenciales.

La monarca, de 95 años de edad, tampoco asistirá al Festival del Recuerdo, un homenaje anual a las Fuerzas Armadas en Londres, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre.

Sin embargo, la reina Isabel tiene la "firme intención" de estar presente en un servicio nacional de conmemoración de los veteranos militares el 14 de noviembre, cuando se depositan coronas en el Cenotafio en la avenida Whitehall, añadió el palacio en el documento.

Hace unos días la reina pasó una noche hospitalizada para someterse a pruebas médicas y no regresó al castillo de Windsor hasta el día siguiente.

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La reina Isabel II no asistirá a la COP26

Tras ser hospitalizada, la monarca tuvo que cancelar un viaje oficial a Irlanda del Norte y el palacio aclaró que su personal médico le solicitó descansar, también agregó que la situación no estaba relacionada con el Covid-19.

Tras su hospitalización, el palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II no asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (conocida como COP26) en Glasgow la próxima semana, debido a que los médicos le recomendaron descansar.

Una fuente del palacio dijo que la decisión de no asistir se tomó como una “precaución sensata” y para que todos sepan con anticipación. Agregó que la reina isabel está de buen humor y quiere que la COP26 sea un éxito.

La reina Isabel II, que es soberana de otros 15 países, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, celebrará 70 años en el trono el año que viene y es conocida por su sólida salud.

