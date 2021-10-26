La reina Isabel II no asistirá a la COP26 por consejo médico

La reina Isabel II no asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (conocidoda como COP26) en Glasgow la próxima semana, después de que los médicos le recomendaron que descanse, dijo el martes el Palacio de Buckingham, en un golpe a la cumbre climática de las Naciones Unidas.

Una fuente del palacio dijo que la decisión de no asistir se tomó como una "precaución sensata" y para que todos sepan con anticipación. La reina de 95 años está de buen humor y quiere que la COP26 sea un éxito, agregó la fuente.

"Siguiendo el consejo de descansar, la Reina ha estado realizando tareas ligeras en el Castillo de Windsor", dijo el Palacio de Buckingham.

"Su Majestad ha decidido con pesar que ya no viajará a Glasgow para asistir a la recepción nocturna de la COP26 el lunes 1 de noviembre", agregó.

La reina pasó la noche en el hospital el miércoles después de someterse a "investigaciones preliminares" por una dolencia no especificada, pero no relacionada con la COVID-19.

Los asistentes no dieron detalles sobre lo que había provocado la atención médica, que siguió a la cancelación de una visita a Irlanda del Norte, y algunos corresponsales reales dijeron que esperaban que la versión oficial de los eventos presentara un cuadro completo.

La reina Isabel II, que es soberana de otros 15 países, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, celebrará 70 años en el trono el año que viene y es conocida por su sólida salud.

COP26: el Palacio de Buckingham anuncia que la reina Isabel II no asistirá a la cumbre de Glasgow sobre cambio climático. pic.twitter.com/A1Sf9IzP8w — vocesdiario (@vocesdiario) October 26, 2021

COP26

Conocidas como cumbres del clima, las COP constituyen el foro político de más alto nivel para hacer frente a la crisis climática. El principal objetivo de la COP26 es “limitar el ascenso térmico a 1,5 grados”.

El Acuerdo de París es un pacto firmado durante la COP21, en 2015, la cual fue celebrada en la capital francesa. Este acuerdo comprometía a los firmantes a recortar las emisiones de carbono para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, con la esperanza de restringirlo a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

La vigesimosexta edición se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.

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