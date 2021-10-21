La reina Isabel pasó la noche hospitalizada, le hicieron estudios

La reina Isabel II fue hospitalizada durante una noche para someterse a estudios médicos preliminares, luego de que sus doctores le pidieron guardar reposo, anunció el palacio de Buckingham.

Sin embargo, este jueves la reina británica regresó al castillo de Windsor a la hora de la comida y estuvo de buen humor, dio a conocer el palacio a través de un comunicado.

"Siguiendo el consejo médico de descansar durante unos días, la reina asistió al hospital el miércoles por la tarde para algunos estudios preliminares y regresó al castillo de Windsor a la hora del almuerzo de hoy, y sigue de buen humor”, se lee en el documento.

Tras ser hospitalizada, la monarca tuvo que cancelar un viaje oficial a Irlanda del Norte y el palacio aclaró que su personal médico le solicitó descansar, también agregó que la situación no estaba relacionada con el Covid-19.

Una fuente real afirmó a la agencia Reuters que la reina Isabel fue hospitalizada por razones prácticas y que su equipo médico había adoptado un enfoque cauteloso.

Al regresar a su hogar, la reina Isbael se puso a trabajar y estuvo realizando algunas tareas livianas, dijo la fuente.

La reina Isabel pasó el martes por la noche organizando una recepción en el castillo de Windsor para líderes empresariales multimillonarios como Bill Gates después de que el primer ministro, Boris Johnson, convocara a una conferencia de inversión verde antes de la cumbre climática COP26.

La reina Isabel parecía gozar de buena salud en ese momento, sonriendo alegremente al recibir a los invitados.

🌎 🏰 This evening The Queen hosted a reception at Windsor Castle to mark the Global Investment Summit.



🤝 She was joined by The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and The Duke and Duchess of Gloucester as she welcomed influential business leaders from around the world. pic.twitter.com/PgwTiexteF — The Royal Family (@RoyalFamily) October 19, 2021

La reina Isabel rechaza título a “Vieja del año”

Hace unos días, la reina Isabel de 95 años declinó cortésmente el honor de ser nombrada “Vieja del año” por una revista británica, asegurando que ella no cumplía con “los criterios relevantes”.

“Su Majestad cree que uno es tan mayor como se siente, y como tal, la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar, y espera que encuentre un destinatario más digno”, escribió a la revista su secretario privado adjunto, Tom Laing-Baker.

Cabe mencionar que la reina Isabel es la monarca más longeva de Gran Bretaña.