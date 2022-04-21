Reina Isabel II celebra su cumpleaños 96 como la monarca más longeva

Este jueves 21 de abril la reina Isabel II celebrará con gran jubileo su cumpleaños 96 al lado de su familia, a pesar de que el festejo oficial está marcado para junio, y será hasta esa fecha que se realicen varias actividades para celebrar.

Con su cumpleaños 96, la reina Isabel II es considerada la monarca más longeva de todos los tiempos y quien tiene el reinado más largo en la historia de Reino Unido, superando a su tatarabuela, la reina Victoria, quien estuvo al frente de la nación por 63 años y siete meses.

La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en Bruton Street, en el centro de Londres. A la edad de 27 años se convirtió en la monarca de Reino Unido tras la muerte de su padre, en febrero de 1952.

A su coronación asistieron líderes políticos, cívicos y empresariales de todo el mundo, además, la ceremonia fue transmitida a nivel mundial.

Ahead of The Queen’s 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty.



Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.



Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX — The Royal Family (@RoyalFamily) April 20, 2022

La reina Isabel II celebra su cumpleaños 96 como una de las líderes más queridas y respetadas en el mundo, incluso por los republicanos.

Sin embargo la celebración de su cumpleaños 96 se opacó debido a la pandemia de Covid-19 y a algunos problemas de salud que presentó desde finales del año pasado y por lo cual tuvo que cancelar compromisos desde octubre de 2021.

En febrero se contagió de Covid-19 y sufrió síntomas leves parecidos a los de un resfriado, motivo por el que canceló algunos compromisos en persona en las últimas semanas.

¿Por qué la reina Isabel tiene dos cumpleaños?

Los reyes de Inglaterra celebran dos veces al año su cumpleaños. La primera celebración es la fecha oficial de su nacimiento, la segunda es en junio, y todo debido al clima.

Ello debido a que los monarcas británicos tienen como tradición conmemorar su cumpleaños en verano o primavera para que haya posibilidades de buen tiempo. Esta tradición inició hace más de 250 años gracias al rey Jorge II.

Over the next 70 days, as we countdown to the #PlatinumJubilee Central Weekend, we’ll be sharing an image a day of The Queen – each representing a year of Her Majesty’s 70-year long reign.



🧵 Follow along our #70for70 countdown — The Royal Family (@RoyalFamily) March 24, 2022

Entonces, este día, la reina Isabel celebra su cumpleaños 96 encabezando el Desfile del Estandarte, y de una manera más privada, acompañada de su familia cercana y recibiendo cartas de los líderes mundiales.

Y en junio, se realiza la celebración grande, que este año coincidirá con la conmemoración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que cumple 70 años en el trono.

