Inician los preparativos para el Jubileo de la reina Isabel II

Inventar budines y plantar árboles son solo algunas de las cosas que los británicos están invitados a hacer para el Jubileo de platino de la reina Isabel II, eventos que conmemorarán su 70 aniversario en el trono y que culminarán en un "fin de semana de celebraciones de gran éxito" en junio.

La monarca de 95 años, quien tiene el reinado más largo en la historia británica, agregará otro hito cuando marque su Jubileo de Platino en febrero, con el gobierno planeando cuatro días de celebraciones del 2 al 5 de junio.

El Palacio de Buckingham dijo que se alentó a los británicos de 8 años o más a que se postularan para un concurso de repostería para encontrar la "receta perfecta de pudín de platino" dedicada a la Reina Isabel, mientras que algunos también podrían "plantar un árbol para el Jubileo".

From puddings to trees, palace sets out queen's Jubilee celebrations https://t.co/i3ZSe6ux0H pic.twitter.com/UvwptSF0S6 — Reuters (@Reuters) January 10, 2022

Festejos para recordar

Durante el largo fin de semana festivo de junio, la gente podrá ver un colorido desfile, un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo de Londres y una fiesta en el Palacio, entre otros eventos. También habrá una moneda que conmemorará el hecho.

En noviembre, el ministro de cultura Oliver Dowden dijo que los cuatro días de festejos serían "una celebración para recordar".

La reina Isabel II, quien también es la monarca más antigua y con el reinado más antiguo del mundo, se convirtió en reina el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre Jorge VI.

En septiembre de 2015, superó el tiempo que su tatarabuela, la reina Victoria, había pasado en el trono, y señaló que el momento histórico "no era uno al que yo había aspirado".

Los planes son similares a los que marcaron el 60 aniversario de la reina en 2012, cuando Gran Bretaña celebró cuatro días de eventos en su honor, incluida una enorme flotilla en el río Támesis y culminó con un concierto repleto de estrellas en el Palacio de Buckingham.