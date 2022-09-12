Canciones que inspiraban a la Reina Isabel II, ¿cuál era su favorita?

La Reina Isabel II se convirtió en una de las personalidades más influyente en el Reino Unido y gran parte del mundo, pero lo que muchos no saben es que era una gran amante de la música, pues sus gustos iban desde lo clásico y tradicional hasta la música disco.

Por lo que para despedir a la monarca, presentamos algunas de las canciones que la inspiraron a lo largo de su vida y trayectoria durante su tiempo como reina, incluyendo su canción favorita.

¿Qué canciones solían inspirar la vida y reinado de la Reina Isabel II?

We’ll meet again: La Reina Isabel II utilizó esta canción para finalizar su discurso histórico sobre la pandemia de Covid-19, además se convirtió en una de las canciones más escuchadas de Reino Unido. Fue compuesta en 1939 por Ross Parker y Hughie Charles, su popularidad surgió durante la Segunda Guerra Mundial pues fue escrita para consolar a militares y sus familias.

Oklahoma! Medley: Interpretada por Howard Keel y Betty Jane Watson, esta canción fue una de las favoritas de la Reina Isabel II, escuchándola por primera vez en el teatro Drury Lane en 1947, durante el primer musical estadounidense que se estrenó en West En de Londres.

Cheek to Cheek: Fue compuesta por Irving Berlin en 1935 para la película Top Hat e interpretada por Fred Astaire; la canción cuenta con diversas versiones, entre ellas la de Lady Gaga y Tony Bennet.

¿Cuál era la canción favorita de la Reina Isabel II?

De acuerdo a Chris Evans, locutor de la Corporación Británica de Radiodifusión, mejor conocida como BBC, la canción favorita de la Reina Isabel II era sin duda alguna “Dancing Queen” de ABBA, el famoso grupo musical sueco.

La historia sobre la canción favorita de la Reina Isabel II surge en 2008, cuando un amigo de Chris Evans, locutor de la BBC, asistió a una fiesta organizada por la monarca y cuenta que cuando comenzó a sonar aquella canción, la reina contó a los presentes que le encantaba, además agregó: “Siempre intento bailar está canción cuando la escucho porque soy la reina y me gusta bailar.”

Además, en palabras de Lady Elizabeth Anson, prima de la Reina Isabel II, la monarca era una bailarina fantástica, quien además contaba de un gran sentido del ritmo.