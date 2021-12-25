Reina Isabel recuerda al príncipe Felipe en su mensaje de Navidad

Como cada año, la reina Isabel II de Inglaterra envió un mensaje de Navidad a la nación británica, sin embargo, en esta ocasión fue más emotivo ya que recordó a su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció el pasado 9 de abril.

El mensaje de la reina Isabel II se televisó la mañana de este 25 de diciembre, en el que dijo que si bien la Navidad es una época de felicidad para muchos, también podía ser difícil para quienes perdieron a sus seres querido, y este año, especialmente, entendió por qué, al haber perdido a su esposo Felipe.

“Su sentido de servicio, curiosidad intelectual y capacidad para exprimir la diversión de cualquier situación eran incontenibles. Ese brillo travieso fue tan potente al final como cuando lo vi por primera vez”, indicó la monarca de 95 años.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2021

La reina Isabel dijo que sabía que Felipe querría que su familia disfrutara de la Navidad y que habría alegría para ellos a pesar de la ausencia de su "risa familiar".

La reina Isabel envió el mensaje de Navidad sentada en la White Drawing Room del Castillo de Windsor. La soberana portó su famoso collar de perlas, el broche de zafiro que usó en su luna de miel y un vestido rojo.

La reina Isabel cancela festejos de Navidad por Covid-19

La reina Isabelpasó la Navidad en el Castillo de Windsor, al oeste de Inglaterra, por segundo año consecutivo, una ruptura con la tradición real causada por la pandemia de Covid-19. Una fuente del palacio dijo que esto reflejaba un enfoque de precaución cuando la variante Omicron se está extendiendo rápidamente.

La reina Isabel II canceló el tradicional almuerzo de Navidad que realiza con toda su familia, esto como medida de precaución ante el aumento de contagios de Covid-19 con la nueva variante Omicron.

La monarca tenía planeado reunir a 50 integrantes de su familia en el castillo de Windsor el pasado martes para celebrar un almuerzo de Navidad, sin embargo, decidió cancelar el evento ante las medidas de sanidad impuestas por el gobierno para frenar la propagación de Omicron.

Esta fue la segunda vez que la reina Isabel canceló el almuerzo de Navidad, una tradición que realiza previó a la Navidad, acopañada de su familia extendida, la cual incluye a su familia cercana y primos. El año pasado tampoco se realizó el evento debido a la pandemia.

