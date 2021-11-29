Barbados será república; Isabel II dejará de ser su reina

La excolonia británica de Barbados dirá adiós la próxima semana a la jefatura de estado de la reina Isabel, rompiendo sus últimos lazos imperiales con Reino Unido casi 400 años después de que el primer barco inglés llegó a la isla caribeña.

Barbados presentó la destitución de Isabel II, quien es reina de Barbados y otros 15 territorios, incluidos Reino Unido, Australia, Canadá y Jamaica, como una señal de confianza y una forma de acabar finalmente con los demonios de su historia colonial.

"Este es el final de la historia de la explotación colonial de la mente y el cuerpo", dijo Sir Hilary Beckles, profesor e historiador de Barbados, asegurando que es un momento histórico para Barbados, el Caribe y todas las sociedades postcoloniales.

"La gente de esta isla ha luchado, no solo por la libertad y la justicia, sino por alejarse de la tiranía de la autoridad imperial y colonial", dijo Beckles, vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales.

El nacimiento de la república, 55 años después de que Barbados declaró su independencia, acaba finalmente con casi todos los lazos coloniales que han mantenido a la diminuta isla de las Antillas Menores unida a Inglaterra desde que un barco inglés la reclamó para el rey Jaime I, en 1625.

También puede ser un presagio de un intento más amplio de otras antiguas colonias de cortar los lazos con la monarquía británica mientras la Corona se prepara para el final del reinado de casi 70 años de Isabel II así como la futura llegada de Carlos, quien asistirá a las celebraciones republicanas en Bridgetown.

Se trata de la primera vez que un territorio destituye a la reina como jefa de estado en casi 30 años. Mauricio, una isla en el Océano Índico, se proclamó república pero permaneció en la Mancomunidad (Commonwealth), una asociación de excolonias británicas que albergan 2,500 millones de personas.

Nace la República de #Barbados



Una ceremonia marcará el nacimiento de la #RepúblicaDeBarbados, la nación más joven de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el inicio de su vida independiente conlleva desafíos. #DWNoticias / cq pic.twitter.com/u0axhdXHov — DW Español (@dw_espanol) November 28, 2021

Barbados se convierte en república

El Gobierno de Barbados anunció el 15 de septiembre de 2020 que tenía la intención de convertirse en república para el 30 de noviembre de 2021.

El 20 de septiembre de 2021, poco más de un año después de que se hizo el anuncio de la transición, el Proyecto de Ley de Constitución de 2021 se presentó al Parlamento de Barbados. El proyecto introdujo enmiendas a la Constitución, introduciendo la oficina del Presidente de Barbados para reemplazar el papel de Isabel II, Reina de Barbados.

El 12 de octubre de 2021, la actual gobernadora general de Barbados, Dame Sandra Mason, fue nominada conjuntamente por el primer ministro y líder de la oposición como candidata a la primera presidencia de Barbados y posteriormente elegida el 20 de octubre. Mason asumirá el cargo el 30 de noviembre de 2021.

La exgobernadora general de #Barbados 🇧🇧, Dame Sandra Mason, fue elegida primera presidenta de la nación caribeña.

Su proclamación como jefa de estada se realizará el 30 de noviembre, fecha que también conmemora la independencia del país.



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Barbados como territorio británico

Barbados estaba despoblado cuando llegaron los ingleses.

Los ingleses inicialmente utilizaron sirvientes blancos británicos para trabajar en las plantaciones de tabaco, algodón, índigo y azúcar. Pero en solo unas pocas décadas, Barbados se convertirió en la primera sociedad esclava verdaderamente rentable de Inglaterra.

Barbados recibió 600,000 africanos esclavizados entre 1627 y 1833, que fueron puestos a trabajar en las plantaciones de azúcar, ganando fortunas para los propietarios ingleses.

Más de 10 millones de africanos fueron encadenados al comercio de esclavos en el Atlántico por las naciones europeas entre los siglos XV y XIX. Los que sobrevivieron al viaje, a menudo brutal, terminaron trabajando en condiciones duras en las plantaciones.

Si bien finalmente se otorgó la libertad total en 1838, los propietarios de las plantaciones conservaron un poder económico y político considerable hasta el siglo XX. La isla obtuvo la independencia total en 1966.

Aun con presidente, Barbados seguirá siendo una república dentro de la Commonwealth, una a

grupación de 54 países de África, Asia, América, Europa y el Pacífico que siempre ha sido una prioridad para Isabel II, quien la encabeza.