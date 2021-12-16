Reina Isabel cancela almuerzo de Navidad por precaución ante Omicron

La reina Isabel II canceló el tradicional almuerzo de Navidad que realiza con toda su familia, como medida de precaución ante el aumento de contagios de Covid-19 con la nueva variante Omicron.

La monarca tenía planeado reunir a 50 integrantes de su familia en el castillo de Windsor el próximo martes para celebrar un almuerzo de Navidad, sin embargo, decidió cancelar el evento ante las medidas de sanidad impuestas por el gobierno para frenar la propagación de Omicron.

Esta será la segunda vez que la reina Isabel cancela el almuerzo de Navidad, una tradición que realiza previó a la Navidad con su familia extendida, la cual incluye a su familia cercana y primos. El año pasado tampoco se realizó el evento debido a la pandemia.

We’re feeling festive here at Clarence House! ✨ 🎄



It was wonderful to welcome children supported by @HelenAndDouglas and @RoaldDahlFund to decorate the Christmas tree.



The Duchess of Cornwall is Patron of both charities. pic.twitter.com/FaiBKNF5F8 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) December 15, 2021

Sin embargo, este no es la celebración principal que realiza la Reina Isabel, pues en vispera de Navidad se reúne solo con su familia cercana para festejar la fecha con el protocolo adecuado.

La familia real británica tiene un itinerario que da inicio a las fiestas de Navidad, la primera fecha inicia con un té mientras decoran el árbol de la reina Isabel en su casa de Sandringham Estate.

Cabe destacar que Inglaterra registró el 15 de diciembre 78 mil 610 nuevos contagios de Covid-19, nuevo récord de contagios en 24 horas desde que comenzó la pandemia, superando las 68 mil infecciones del pasado 8 de enero.

La reina Isabel cancela eventos por salud

Anteriormente, la reina Isabel canceló eventos oficiales por motivos de salud, como su participación en la cumbre del clima de la COP26 en Glasgow y tampoco asistió a la ceremonia del recuerdo de los caídos en la Guerra Mundial.

Actualmente, la mayoría de las audiencias de la reina Isabel se realizan por videoconferencia, sin embargo aún recibe a algunas personas en el castillo de Windsor, como al sultán de Omán, con quien se reunió en persona el pasado miércoles.

