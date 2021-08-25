Critican a Reino Unido por evacuar un auto de Afganistán

El Ministerio de Defensa de Reino Unido fue criticado en redes sociales por presuntamente darle prioridad a la evacuación de un auto en Afganistán, en lugar de sacar a más personas del país.

La información fue difundida por un medio internacional, tras el reportaje de un corresponsal que muestra el momento en el que el auto es sacado de Kabul en una aeronave militar británica, en medio de las aglomeraciones en el aeropuerto de la capital afgana de personas que buscan salir del país por la llegada de los talibanes.

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La imagen que muestra al auto en el avión militar rodeado de soldados y civiles ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales, generando cientos de críticas por permitir que la milicia británica ocupe lugares con cosas materiales en lugar de personas o animales.

En respuesta a la polémica, el Ministerio de Defensa declaró que “el coche era un vehículo blindado civil (probablemente parte de la flota de la Embajada del Reino Unido)", compartió otro medio.

Maybe if we flew *fewer cars* in our planes, we could evacuate more..

(Screenshot from#SkyNews Stuart Ramsay's live broadcast report last night, as he was speaking, noting the people holding onto cargo ropes strung across the floor, this car was backed in, in place of ~60 people) pic.twitter.com/wvqObVyFet — Bryan Smith #RejoinEU (@BpsmithUk) August 24, 2021

"En todos los vuelos se da prioridad a los pasajeros, pero los vuelos tienen que despegar en su franja horaria asignada para mantener el tráfico en movimiento, por lo que en el vuelo presentado por el canal, había 134 personas a la hora asignada para el despegue, y como eso dejaba algo de espacio, se llenó de carga, incluido el auto", agregó el medio.

El actor Peter Egan fue uno de los que criticó al Ministerio de Reino Unido y lo acusó de estar de acuerdo “con el transporte aéreo de un automóvil, pero no de animales sensibles”.

Siete personas mueren al intentar salir de Afganistán

Las críticas lanzadas contra el Ministerio de Defensa de Reino Unido se deben al caos generado en el aeropuerto de Afganistán en los últimos días, por parte de personas que buscan salir del país ante la llegada de los talibanes.

Los intentos desesperados por salir de Kabul dejaron al menos siete afganos muertos en su intento de escapar.

El Ministerio de Defensa Británico lamentó las muertes de los afganos, se solidarizó con los familiares de las víctimas y resaltaron en un comunicado que “las condiciones siguen siendo un desafío en el que intentamos manejar la situación de la manera más segura posible”.

Ante tal panorama, el Reino Unido envió 600 fuerzas británicas para rescatar a sus ciudadanos que viven en Afganistán, así como refugiados políticos afganos.

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