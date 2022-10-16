Intentarán destituir a la primera ministra británica Liz Truss

Los parlamentarios de Reino Unido intentarán buscar la destitución de la primera ministra Liz Truss esta semana, a pesar de la advertencia de Downing Street de que podría desencadenar unas elecciones generales, reportó el Daily Mail.

Más de 100 parlamentarios del gobernante Partido Conservador están dispuestos a presentar cartas de censura contra Truss a Graham Brady, el jefe del comité del Partido Conservador que organiza la contienda por el liderazgo, informó el tabloide, que basa su información en fuentes no identificadas.

Reino Unido ha perdido tres primeros ministros desde que votó por salir de la Unión Europea en 2016.

Los diputados instarán a Brady a decirle a Truss que "su tiempo se ha acabado" o a cambiar las reglas del partido para permitir un voto de confianza inmediato sobre su liderazgo, de acuerdo al reporte.

Graham se resistiría a la medida, argumentando que Truss, junto con Jeremy Hunt, merecen la oportunidad de establecer la estrategia económica para Reino Unido en un presupuesto el 31 de octubre, añadió el informe.

Por otra parte, The Times informó que algunos parlamentarios han mantenido conversaciones secretas sobre la sustitución de la primera ministra.

UK parliamentarians readying to force Liz Truss to resign — report https://t.co/4vHf8RmQav pic.twitter.com/PFAXy8SOp5 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 16, 2022

Las crisis bajo el mando de Truss

Los rumores de destitución de Liz Truss suceden en medio de varias crisis que la primera ministra ha debido sortear desde que asumió el cargo, el 6 de septiembre.

Entre ellas, la muerte de la reina Isabel II y el ascenso de Carlos III al trono en medio de la creciente inflación que afecta a Reino Unido. Así mismo la huelga de ferrocarriles que tiene a parte de la nación paralizada.

La última crisis fue la destitución Kwasi Kwarteng como ministro del Tesoro, luego de que si plan fiscal desplomó la libra esterlina frente al dólar estadounidense y disparó el coste de la deuda a largo plazo del Reino Unido.

La destitución pretendía restaurar la confianza de inversores y calmar a los mercados de divisas y deuda pública de Reino Unido.