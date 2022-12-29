Por qué renunció el papa Benedicto XVI; la primera vez en 600 años

Benedicto XVI, de 95 años de edad, se convirtió en febrero de 2013 en el primer papa en renunciar al cargo en casi 600 años, pero, ¿por qué lo hizo?

A través de un comunicado, el Vaticano informó que el estado de salud de Benedicto XVI, de 95 años, se agravó por “por el avance de la edad”, sin embargo, la situación permanecía “bajo control” con apoyo de los médicos.

Por su parte, el papa Francisco dijo que su predecesor, se encuentra muy enfermo y pidió a los fieles de la comunidad católica oraciones por su salud.

Pido una oración especial para el papa Emérito Benedicto 16 que en el silencio está sosteniendo la Iglesia y recordar que está muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Papa Francisco

Cabe destacar que la relación entre el papa Francisco y Joseph Ratzinger es tan cercana que incluso el pontífice, en el Ángelus del 29 de junio de 2021, con ocasión del 70 aniversario de ordenación sacerdotal, lo llamo “padre” y “hermano”.

¿Cuándo y por qué renuncia Benedicto XVI?

El cardenal alemán Joseph Ratzinger, jefe de la oficina de doctrina del Vaticano, fue elegido el 19 de abril de 2005 para suceder a Juan Pablo II como 265º líder de la Iglesia Católica Romana, seleccionando con su nombramiento el nombre de Benedicto XVI.

Luego de 8 años al frente del papado, el 11 de febrero de 2013, Joseph Ratzinger anunció su intención de dimitir, argumentando no tener la fuerza física y mental para dirigir la Iglesia, desde entonces su sucesor, el actual papa Francisco, tomo su lugar.

El 28 de febrero del mismo año, la renuncia de Benedicto XVI se hizo efectiva, por lo que fue trasladado temporalmente a la residencia papal de verano al sur de Roma, y más tarde a un antiguo convento dentro de los jardines vaticanos. Desde entonces, Joseph Ratzinger habita situado cerca del río Tíber con su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, y otros colaboradores y personal médico.