VIDEO: Desaparece repartidor tras ser arrastrado por la corriente durante las lluvias; autoridades continúan la búsqueda

Un repartidor de alimentos permanece desaparecido luego de que, según videos y testimonios de habitantes, fuera arrastrado por la corriente durante las fuertes lluvias registradas el fin de semana en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; cuerpos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda por tercer día consecutivo.

La movilización comenzó después de que circularan imágenes en las que se observa el momento en que la fuerza del agua alcanza al hombre, quien aparentemente llevaba una mochila de reparto; habitantes de la zona señalaron que algunas personas intentaron auxiliarlo, pero la corriente lo desplazó rápidamente y dejaron de verlo.

Un cuerpo fue localizado en Tlajomulco, pero falta confirmar su identidad

La búsqueda tomó otro rumbo luego de que trabajadores del SIAPA localizaran el cuerpo de un hombre durante labores de desazolve en un canal de la colonia Toluquilla, en Tlajomulco de Zúñiga.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y policías acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias; debido a la trayectoria que pudo seguir el agua, las autoridades analizan si existe alguna relación con la persona que aparece en los videos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "ESPERAN A QUE ALGUIEN MUERA": LLUVIAS CONVIERTEN CALLES DE TEPATITLÁN EN RÍOS Y UNA MUJER ES ARRASTRADA POR LA CORRIENTE

Continúa la búsqueda del repartidor de alimentos que fue arrastr4do por la corriente ante las #Lluvias del fin de semana. 🌧️😰 La información con Florencia Moreno. @jlorecita27



Más detalles en: https://t.co/pqplIZXLUV #HechosMeridianoJalisco 🟦 #AztecaDigital pic.twitter.com/SZ4NO3t9l9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 24, 2026

Sin embargo, de primera mano el cuerpo no ha sido identificado como el repartidor, por lo que serán los estudios correspondientes los que permitan confirmar o descartar cualquier vínculo.

Así continúa la búsqueda del repartidor

Mientras se realizan estas investigaciones, las corporaciones mantienen recorridos en dos puntos: la zona de Tepexpan y la presa de Las Pintas .

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Tlaquepaque, El Salto y del estado ; también se utilizan drones y binomios caninos para revisar zonas de difícil acceso.

Los equipos han recorrido aproximadamente 13 kilómetros desde Tepexpan hasta la presa de Las Pintas , con alrededor de 20 unidades desplegadas por tierra y en la vigilancia de los cuerpos de agua.

Hasta el momento tampoco existe una denuncia formal por desaparición, aunque la búsqueda continúa debido a los videos y testimonios que documentaron el momento en que el repartidor fue arrastrado por la corriente.