“Esperan a que alguien muera": lluvias convierten calles de Tepatitlán en ríos y una mujer es arrastrada por la corriente

Las lluvias registradas durante la tarde del lunes volvieron a causar severas inundaciones en Tepatitlán, Jalisco, donde al menos 14 viviendas resultaron afectadas por el ingreso del agua y una mujer fue arrastrada por la corriente mientras intentaba llegar a su trabajo. Aunque no se reportaron víctimas fatales, el episodio reavivó la preocupación entre los habitantes de una zona que, aseguran, enfrenta este problema cada temporada.

Tras el paso de la tormenta, calles anegadas, muebles dañados y viviendas cubiertas por el agua formaron parte del panorama que encontraron vecinos y cuerpos de emergencia. Mientras las autoridades iniciaron la evaluación de los daños, los habitantes insistieron en la necesidad de una solución definitiva para evitar que las lluvias vuelvan a poner en riesgo a las familias.

Las lluvias volvieron a inundar viviendas en Tepatitlán

Uno de los puntos más afectados fue la calle Privada Morelos, donde el nivel del agua aumentó en cuestión de minutos. Vecinos relataron que, apenas comenzaron las precipitaciones, intentaron proteger sus hogares colocando tablas y otras barreras en puertas y accesos; sin embargo, la fuerza de la corriente superó cualquier intento por contenerla.

En algunos domicilios el agua alcanzó más de un metro de altura, lo que provocó daños en electrodomésticos, muebles, colchones y otros objetos de uso cotidiano. Al amanecer, varias familias comenzaron las labores de limpieza mientras retiraban pertenencias que ya no pudieron recuperar.

Una mujer fue arrastrada por la corriente tras las fuertes tormentas

Durante la emergencia también se reportó el caso de una mujer que fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar una calle para dirigirse a su trabajo; de acuerdo con el reporte oficial, la afectada sufrió raspones en las piernas y recibió atención sin que fuera necesario reportar lesiones de gravedad.

Las autoridades municipales confirmaron que, pese a la intensidad de las inundaciones, no hubo personas fallecidas; no obstante, los equipos de auxilio mantuvieron recorridos preventivos para verificar posibles riesgos en otras zonas de Tepatitlán.

Vecinos exigen una solución para evitar nuevas inundaciones

Después de la tormenta, habitantes señalaron que las inundaciones se han vuelto más frecuentes y consideran que la infraestructura de drenaje ya no es suficiente para desalojar el agua durante las precipitaciones más intensas.

Algunos vecinos atribuyen el agravamiento del problema a modificaciones realizadas en la vialidad años atrás y solicitaron al Ayuntamiento ejecutar obras que permitan mejorar el desfogue pluvial y reducir el riesgo para las viviendas.

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Agua supera el metro de agua en Tepatitlán. 🌊La información con Florencia Moreno. (@jlorecita27 )

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El temor persiste cada vez que aparecen las nubes en Tepatitlán, Jalisco

Aunque el agua comenzó a retirarse conforme avanzó el día, el ambiente entre los habitantes sigue marcado por la incertidumbre; para muchas familias de Tepatitlán, las lluvias dejaron de representar únicamente el inicio de una temporada favorable para el campo y ahora también significan la posibilidad de perder nuevamente parte de su patrimonio.

Con el pronóstico de más precipitaciones para Jalisco, los vecinos mantienen la esperanza de que las autoridades impulsen acciones preventivas que disminuyan el riesgo de nuevas inundaciones y eviten que una futura tormenta tenga consecuencias más graves.