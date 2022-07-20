En Lafayette, Indiana debido a que una casa se estaba incendiando, Nicolás Bostic, un repartidor de pizza se percató de la situación y de inmediato y sin dudar ingreso a la casa para averiguar y rescatar a las personas que hubiera adentro.

Nicholas conducía por la zona después de la medianoche del 11 de julio.

Debido a que no traía su celular en la mano no puedo llamar a los equipos de emergencia.

Él los despertó y los ayudó a salir

De acuerdo a un comunicado que el Departamento de Policía de Lafayette, Indiana publicó" el hombre, rápidamente, bajó de su vehículo e ingresó a la casa por una puerta trasera que estaba abierta. En ese momento se puso a verificar si había alguien en la propiedad. Cuando subió por las escaleras, halló a cuatro niños, que se encontraban durmiendo. Él los despertó y los ayudó a salir."

"Tras ponerlos a salvo, Nicholas se enteró que había otra persona en la vivienda: una niña de seis años. Es por eso que él entró nuevamente a la casa para rescatar a la menor y la pudo localizar porque ella comenzó a llorar del susto".

Resultó con quemaduras en partes de su cuerpo

Nicolás rescató a las 5 menores en menos de 15 minutos, sin embargo resultó con quemaduras en partes de su cuerpo.

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 15, 2022

“¿Está bien la bebé? Por favor, díganme que la bebé está bien”, preguntó Nicholas mientras estaba siendo atendido. En ese momento, un agente que estaba cerca le indicó que sí y le dijo: “Lo has hecho bien”.

Nicolás, de 25 años y repartidor de pizza fue hospitalizado tras inhalar una gran cantidad de humo y sufrir cortes en su brazo cuando saltó de un segundo piso con uno de los niños en brazos.

Miles de personas abrieron una campaña para costear los gastos médicos del repartidor que ascendían a los 100 mil dólares y se juntó más del doble.

Reconocimiento público

Tras poner su vida en peligro, la policía de Lafayette , Indiana y el alcalde de la ciudad, Tony Roswarsky reconocieron públicamente sus acciones.

En las redes sociales, muchos usuarios aplaudieron el accionar del sujeto.

