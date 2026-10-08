Reportan disparos y suspensión de visitas en el penal de Mazatlán, Sinaloa: Despliegan operativo por aire y tierra; esto se sabe

Un desplegado de fuerzas de seguridad por aire y tierra se registró en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa, tras reportes de actos de violencia en el interior del penal.

Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron un operativo por tierra y patrullajes aéreos en las instalaciones para contener el altercado.

Versiones de medios locales y reportes extraoficiales indican de manera preliminar personas desaparecidas y de heridas en el lugar.

Suspenden visitas a familiares en el penal El Castillo

La tranquilidad en el reclusorio de Mazatlán se vio interrumpida la mañana de este jueves. Ante los reportes de violencia que iniciaron dentro del penal, las autoridades tomaron la decisión de cancelar las visitas programadas para los familiares de los internos.

La medida busca evitar situaciones de riesgo y permitir el acceso de las unidades de emergencia.

#AlMomento | Suspenden las visitas en el penal de Mazatlán ante reportes de violencia al interior del centro penitenciario.



Versiones preliminares señalan que habría personas muertas y heridas.



Autoridades mantienen un operativo en la zona y hasta el momento no han emitido un… pic.twitter.com/xPdQs4Fxsw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

Fuerte despliegue por aire y tierra en Mazatlán

La alerta movilizó rápidamente a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano. Los efectivos implementaron un operativo de resguardo tanto dentro del reclusorio como en las calles aledañas para intentar tomar el control de las zonas de riesgo.

Medios locales reportan además patrullajes y sobrevuelos del ejército en el sector sur del municipio.

Versiones preliminares sobre el saldo dentro del penal

A través de medios locales comenzaron a circular versiones que hablan de un presunto motín que habría dejado varias personas muertas y decenas de heridos.

Se ha llegado a mencionar una cifra extraoficial de al menos seis fallecidos; sin embargo, hasta el momento ninguna dependencia ha validado esos datos de forma pública.

Sin reporte de cifras oficiales por parte de autoridades

A pesar del hermetismo y la tensión que se vive a las afueras del centro penitenciario, las autoridades de Sinaloa no han emitido un balance oficial sobre lo ocurrido.

Los equipos de seguridad siguen trabajando en las instalaciones para contener el conflicto y confirmar si existen personas afectadas en las riñas entre reclusos.

Recomendaciones para quienes se dirigen a la zona

Si tenías pensado acudir al penal El Castillo o circulas por la zona sur de Mazatlán, la recomendación es tomar precauciones.