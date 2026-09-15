Sujetos armados entraron a la casa de María Reina, de 61 años, y la asesinaron dentro de su vivienda en Culiacán, Sinaloa; esto pasó

La violencia volvió a registrarse en las calles de la Culiacán, Sinaloa, durante la mañana de este martes 15 de septiembre. Una mujer de la tercera edad perdió la vida al interior de su propia vivienda tras sufrir una agresión con arma de fuego a manos de sujetos desconocidos.

Esto es lo que se sabe de la identidad de la víctima, la movilización de los cuerpos de seguridad y los avances en la zona del crimen.

Las autoridades mantuvieron el resguardo de la vivienda mientras el personal especializado procesaba los pruebas del ataque.

Asesinan a adulta mayor en su casa

El crimen fue aproximadamente a las 10:50 de la mañana en un inmueble ubicado en la colonia 4 de Marzo, al norte del municipio de Culiacán. Una mujer identificada como María Reina, de 61 años de edad y maestra jubilada, fue atacada a tiros dentro de su casa por personas armadas que la interceptaron.

Minutos después de las 11:00 de la mañana, vecinos hicieron la llamada a los números de emergencia tras escuchar los disparos de arma de fuego:

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, llegaron en un inicio para asegurar la vivienda.

Elementos de seguridad pusieron un perímetro de custodia a las afueras de la casa de la señora.

🚨#Culiacán Una mujer identificada como María Reina de 61 años, fue as3s!nada a b4lazos dentro de su domicilio en la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.📍 pic.twitter.com/UxNyewgPc5 — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) September 15, 2026

Fiscalía del Estado de Sinaloa llega a la escena

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa llegaron al lugar para empezar con la recolección de testimonios y abrir la carpeta de investigación correspondiente sobre el homicidio.

Fiscalía de Sinaloa recaba pruebas

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial procesó la escena del crimen para ubicar casquillos y evidencias del ataque.

Más tarde, integrantes del Servicio Médico Forense, SEMEFO, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y realizar los estudios de ley.

¿Quiénes son los responsables de la agresión?

Hasta este momento, las autoridades no han informado sobre la localización o detención de los responsables. Tampoco se cuentan con datos sobre la identidad de los agresores ni el móvil que originó la agresión armada.