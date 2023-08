Se armó la gorda en Morena: Ebrard vs. Sheinbaum “round 1”

Se armó la gorda en “Morena”... Desde muy temprano el excanciller Marcelo Ebrard se fue en contra de una de las “corcholatas”: “Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia... Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena”.

Pero la exjefaza del Gobierno de la Ciudad de México salió respondona y desde Morelia Claudia Sheinbaum dijo que: “Pues que es falso... no lo haríamos... no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos... lo niego absolutamente”.

Mario Delgado no pudo hacerse de la vista gorda, el Presidente Nacional de Morena le pidió al carnal Marcelo que vea con buenos ojos a la mentada encuesta: “Que confíe en que la encuesta se va a hacer bien... de manera transparente”.

El que andaba muy “Augusto” fue Adán que estuvo de visita en Puebla desde donde lo sorprendieron con la peleadera y la tuvo que hacer de Kalimán: “No caigan en la desesperación... La desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera... Serenidad y paciencia, decía el clásico”. La precampaña está a todo lo que da y poco a poco se calientan los ánimos en la “corcholatiza”.}