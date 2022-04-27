Los reptiles del mundo están en peligro de extinción

Más del 21 por ciento de los reptiles que habitan el mundo están en peligro de extinción, informó un estudio en el que especialistas examinaron 10 mil 196 especiales que incluyeron tortugas, cocodrilos, lagartos, serpientes y tuátaras, el único sobreviviente de un linaje que se remonta a más de 200 millones de años.

Durante el estudio realizado en la Isla Santa Cruz, Galápagos, Santa Cruz, los investigadores identificaron que 31 especies de reptiles ya se extinguieron.

Los investigadores señalaron muchos reptiles en el mundo están al borde de la extinción por factores que los ponen en riesgo como la deforestación para la agricultura, la tala, el desarrollo, la invasión urbana, la caza y el cambio climático, actos que también ponen en peligro a otras especies como anfibios, aves y mamíferos.

Alertaron que si se pierde el 20 por ciento de los reptiles que actualmente se encuentran en peligro de extinción, se perderían 15 mil millones de años de evolución de estas criaturas.

|Reuters

"Si ese 20 por ciento de los reptiles que están amenazados hoy en día se extinguen, perderíamos una acumulación de 15 mil millones de años de evolución que ha llevado a estas fascinantes criaturas que vemos hoy a nuestro alrededor", dijo Bruce Young, codirector del estudio.

¿Qué reptiles se encuentran en peligro de extinción?

Se encontró que alrededor del 27 por ciento de las especies de reptiles restringidas a hábitats boscosos están amenazadas de extinción, en comparación con alrededor del 14 por ciento de las especies que habitan en hábitats áridos.

Entre los reptiles con mayor riesgo de extinción se encuentran el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, la cobra real, la serpiente venenosa más larga del mundo, es vulnerable; la tortuga laúd, la tortuga marina más grande, es vulnerable; la iguana marina de Galápagos es vulnerable; y las diversas especies de tortugas de Galápagos van desde vulnerables hasta extintas.

Mientras que el 41 por ciento de las especies de anfibios también se encuentran en peligro de extinción, así como, el 25 por ciento de las especies de mamíferos y el 14 por ciento de las especies de aves.

