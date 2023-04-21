Actores de industria turística de Repúblicana Dominicana en DATE 2023

Todo esta listo para el inicio de la feria comercial Dominican Annual Tourism Exchange, DATE, que en esta edición presenta el producto del destino turístico líder del Caribe, República Dominicana, a celebrarse en el Centro de Convenciones del Barcelo Bavaro Grand Resort, del 26 al 28 de abril en Punta Cana.

DATE, en su XXIII edición, conecta a través de una dinámica plataforma de citas, con rondas de negocios a las empresas turísticas establecidas en el país, tales como hoteles y tour operadores, con compradores internacionales de los principales mercados emisores, quienes ya han confirmado presencia.

Junto a las negociaciones previstas a realizarse, DATE reúne importantes participantes internacionales, altos ejecutivos del sector público y privado representantes de la industria en el país, reconocida prensa nacional e internacional, así como también una agenda compuesta por mas de 17 ruedas de prensa, firmas de acuerdos, y actividades sociales.

La dinámica iniciativa de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, ASONAHORES, cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo a través de la participación de más de 20 Oficinas de Promoción Turísticas, OPT´s, que harán presencia en esta sede, para continuar promoviendo el sector que constituye una de las principales actividades económicas del país, considerado líder en la captación de inversión extranjera directa en el Caribe.

Aumentan las visitas a República Dominicana

El éxito dominicano en la gestión del turismo en la crisis es confirmado por un crecimiento del 11% de las llegadas de turistas por vía aérea en el 2022; 7.1 millones en comparación con el 2019 en que se recibieron 6.4 millones, a lo que se suman 1.3 millones de cruceristas, que sobrepasa los 1.1 millones recibidos en el 2019.

Los cinco mercados principales en orden de importancia fueron Estados Unidos (32.3%), Canadá (15.8%), Colombia (5.3%), Argentina (2.5%) y Alemania (2.3%).

Tras los reconocimientos internacionales recibidos como el primer destino que recuperó la operación turística luego de la crisis de la Covid-19, luego de que el gobierno adoptara una serie de medidas para garantizar la seguridad de locales y extranjeros, República Dominicana exhibió un extraordinario crecimiento por vía aérea y visitantes de cruceros, atraídos por el prestigio internacional ganado.

En su 23ª edición, contará con el patrocinio del Ministerio de Turismo, MITUR; Barceló Bávaro Grand Resort, sede del DATE; Dreams Flora Resort & Spa, sede2023 del acto inaugural, miércoles 26; Katmandú Park, sede de la noche dominicana, jueves 27; Grupo Puntacana, quien además contiene agenda para prensa internacional DATE, lunes 24; Temptation Miches Resort, con un coctel de recibimiento el martes 25 d abril; Renny Travel, responsables del traslado oficial del evento; Banco Popular Dominicano; Meliá Hotels International; Banco BHD; IMCA; Finamer Business Corp.; Riu Hotels & Resorts; Consorcio Energético Punta Cana - Macao (CEPM); Banreservas; Codelpa; Grupo Martinon; Bandex, VisaNet Dominicana; Banesco; Claro Dominicana.

Acerca de DATE

DATE es la principal plataforma de encuentros de negocios entre agentes de viajes, turoperadores internacionales y los principales proveedores de la industria turística de la República Dominicana.

Turismo dominicano a la vanguardia

Con una propuesta de más de 86 mil habitaciones en 425 hoteles, la mayoría distribuidas en 5 regiones turísticas operadas principalmente por reconocidas cadenas hoteleras internacionales, incluye, además, un destino de cruceros con 5 puertos orientados a esta actividad, y otros 2 en construcción, turismo de negocios, gastronomía, bodas, excursiones, historia, cultura, parques y entretenimientos, y una variada gama de diversiones.

Actualmente se están desarrollando 3 nuevas zonas turísticas en el Este, Miches, en el Norte, Punta Bergantín, y el Suroeste, Cabo Rojo, en Pedernales; siendo, además, que ha sido anunciado la apertura de El Dorado Park, parque temático de atracciones acuáticas de mayor tamaño en el Caribe, mientras que Katmandú en Punta Cana, ya en operación, recibirá exclusivamente a todos los participantes del DATE el jueves 27 de abril, en el marco del DATE2023.

Sobre ASONAHORES

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a todos los actores de la industria turística del país. Realiza acciones ante organismos públicos y privados para impulsar el desarrollo del turismo como uno de los sectores fundamentales de la economía.