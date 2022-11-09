Triunfos modestos republicanos, demócratas con buen desempeño:Analista

Los republicanos lograron ganancias modestas en las elecciones intermedias de EE. UU., pero los demócratas se desempeñaron mejor de lo esperado, ya que el control del Senado dependía de tres carreras que permanecían demasiado reñidas para ser convocadas este miércoles, cuando cualquier ola se había estancado en una onda.

Los republicanos confiaban en que la impopularidad del presidente demócrata Joe Biden y la angustia de los estadounidenses por el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina los ayudaría a quitarle la mayoría a los demócratas en ambas cámaras.

Las encuestas a boca de urna y las entrevistas con analistas y votantes mostraron que, si bien la inflación fue un factor importante para los votantes, el tema de la protección del derecho al aborto fue casi igual de primordial.

Navin Nayak / Consejero del Center for American Progress:

Pero nada ha sido más un cambio radical que quitarles el derecho fundamental de permitir que las mujeres controlen sus propios cuerpos. Y creo que el hecho de ponerlas (republicanas) en el poder y la amenaza de una furgoneta nacional, creo que fue bastante aterrador” a muchos estadounidenses.

Eso sorprendió a los estrategas y encuestadores del Partido Demócrata, que esperaban que la inflación superaría todo, incluidas las preocupaciones sobre la pérdida del derecho al aborto. Habían instado al partido a dedicar más tiempo a centrarse en la inflación.

Los resultados parecieron mostrar a los votantes castigando a Biden por presidir una economía golpeada por una fuerte inflación, al tiempo que criticaron los esfuerzos republicanos para prohibir el aborto.

LIVE: U.S. midterm election results 2022 https://t.co/jZo5CCRDA0 — Reuters (@Reuters) November 8, 2022

Culpan a Trump por derrota de candidatos republicanos que respaldaba

Las malas actuaciones de algunos candidatos respaldados por Donald Trump, incluida la ex estrella de fútbol Herschel Walker en Georgia, indicaron agotamiento con el tipo de caos fomentado por el expresidente republicano, lo que generó dudas sobre la viabilidad de su posible candidatura a la Casa Blanca en 2024. .

Florida podría ser un campo de batalla en cualquier concurso de nominación porque los estrategas consideran a su gobernador republicano, Ron DeSantis, como un formidable contendiente para la nominación republicana, en caso de que se lance al cuadrilátero.

Eso ha convertido a DeSantis en un objetivo para la formación del presidente Donald Trump, quien llamó al gobernador "Ron DeSanctimonious" mientras desconcertaba al candidato al Senado de Pensilvania, Mehmet Oz.

“Oh, Dios mío. Esto parece una telenovela. Y si la democracia de nuestro país no estuviera en juego, estaría viendo estas palomitas de maíz”, dijo Nathaniel Birkhead, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Kansas.

Solo 26 de las 53 carreras más competitivas, según un análisis de Reuters de los principales pronosticadores no partidistas, se habían decidido hasta el miércoles por la mañana, lo que aumenta la posibilidad de que el resultado final no se conozca por algún tiempo. Los demócratas ganaron 20 de esos 26 concursos.