Estos son los requisitos de la reapertura de la frontera México-EU

Tras 19 meses de permanecer cerrada la frontera entre México y Estados Unidos para evitar contagios de Covid-19, este lunes 8 de noviembre se realizará la reapertura que permitirá los viajes no esenciales a quienes cumplan con ciertos requisitos.

Autoridades de ambos países prevén que se registre una alta afluencia de viajeros; sin embargo, hay algunos requisitos impuestos por el gobierno de Joe Biden para permitir el libre paso a Estados Unidos.

Aquí te dejamos los horarios, fechas, vacunas y todo lo que debes de saber sobre la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos.

Nos informa el gobierno de los Estados Unidos que la reapertura de la frontera a actividades no esenciales ocurrirá a partir del proximo 8 de noviembre. Aplicará para personas vacunadas .Buen viernes. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 15, 2021

Fechas y horarios de la reapertura de la frontera

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que tres garitas de la frontera entre México y California reabrirán con su horario normal.

El domingo 7 de noviembre, las garitas de Tecate y Andrade operarán de las 6:00 a las 22:00 horas. El lunes 8 de noviembre, la garita de Calexico East operará de las 6:00 a las 22:00 horas.

Mientras que los puertos de entrada de San Ysidro, Otay Mesa y Calexico West seguirán funcionando las 24 horas. Por el momento, el único cruce peatonal será por el PedEast de San Ysidro.

Requisitos para cruzar la frontera de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos informó que solo las personas que cuenten con la documentación adecuada podrán ingresar al país a través de los puertos terrestres y terminales de ferry.

Además de los documentos legales, Estados Unidos solicitará entre sus requisitos que todas las personas que quieran ingresar estén vacunadas contra el Covid-19 y presenten su comprobante. Solo los menores de 18 años estarán exentos de este requisito.

Asimismo, durante la inspección fronteriza, será necesario testificar verbalmente su intención de viaje y el estado de vacunación.

Únicamente podrán cruzar la frontera las personas que cuenten con su esquema de vacunación completo; es decir, que tengan 14 días de haber recibido la serie de dos dosis de una vacuna contra Covid-19, o una sola dosis en el caso de Johnson & Johnson.

También aquellos con 14 días después de haber recibido una serie de una vacuna activa (no placebo) en los ensayos de la vacuna AstraZeneca o Novavax. Y quienes tengan 14 días de haber recibido las dos dosis de cualquier combinación de vacunas aceptadas contra Covid-19, administradas con un intervalo mínimo de 17 días.

Vacunas aprobadas por Estados Unidos contra Covid-19

Estados Unidos exclusivamente acepta las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Por lo que deja fuera dosis de otras marcas como la rusa Sputnik V y la china Cansino.

Cabe destacar que este requisito excluye a miles de personas en México que recibieron las dosis de la vacuna Sputnik V.