¿Cuáles son los requisitos para ser sede de unos Juegos Olímpicos?

El pasado 26 de octubre, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, anunció de manera oficial que postulará al país para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, pues argumentó que la estabilidad económica y la democracia sólida permitían la propuesta.

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el Gobierno de México solamente aportaría con el 10% de la inversión necesaria y que no habría ningún tipo de endeudamiento, por lo que una de las dudas que empezó a girar entorno a la postulación es sobre los requisitos exigidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) para que una ciudad sea elegida como sede.

De acuerdo con la última Carta Olímpica vigente desde julio de 2020, el proceso de selección de una nación conlleva distintos puntos a considerar que involucran el aspecto social, político, económico, de infraestructura y deportivo.

▶️ México🇲🇽 buscará ser la sede de los @juegosolimpicos de 2036 o 2040.



El canciller @m_ebrard y @maryjosealcala, presidenta del @COM_Mexico, destacaron las ventajas con las que el país cuenta para hospedar las Olimpiadas. pic.twitter.com/Ow9Zsk43x2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 27, 2022

El capítulo 5, fracción I, indica que el Gobierno interesado deberá enviar un documento legal que garantice la celebración en forma y con todas las exigencias necesarias establecidas en la Carta, las cuales son determinadas por el COI en cada edición, pero entre las que destacan estar asegurados en materia:



Económica , es decir, que el país pueda solventar la organización de un evento de clase mundial en todas las disciplinas participantes;

, es decir, que el país pueda solventar la organización de un evento de clase mundial en todas las disciplinas participantes; Infraestructura , pues a pesar de aceptar los proyectos arquitectónicos, el COI prioriza instalaciones ya existentes al momento de elegir sede;

, pues a pesar de aceptar los proyectos arquitectónicos, el COI prioriza instalaciones ya existentes al momento de elegir sede; Vías de comunicación y capacidad hotelera, pues se tiene previsto albergar un gran número de visitantes en un muy breve periodo de tiempo, por lo que es fundamental que la ciudad candidata pueda solventar el flujo de gente.

La elección de sede para unos Juegos Olímpicos conlleva meses de discusión y requisitos sociopolíticos|Pexels

Adicionalmente, el análisis del contexto político de la nación, así como la seguridad del país y el cuidado al medio ambiente, juegan un papel fundamental para que los votos del COI vayan en dirección al interesado.

El proceso de selección no tiene tiempos definidos y absolutamente todos comienzan con un tinte informal y con base en diálogo constante, por lo que la elección de una sede conlleva discusión y planeación a lo largo de varios meses, hasta que se presenta el documento legal y llegan las votaciones secretas.

