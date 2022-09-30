El canciller Marcelo Ebrard destaca buena relación con EU y Canadá

Al participar en el North Capital Forum 2022, el canciller Marcelo Ebrard aseguró qué México está en un momento muy especial en la relación con Estados Unidos (EU) y dijo existe la posibilidad que en unión también con Canadá se construyan alternativas y se acelere el desarrollo económico del país.

El canciller Ebrard aseguró que hoy el reto principal en el país es aumentar el valor de la economía.

“¿El reto principal de México cuál es? Aumentar el valor de nuestra economía, crecer a más del dos por ciento y reducir la tasa de desigualdad que tenemos que es muy grande, digamos, cerrar las brechas todo lo que podamos: sistema de salud universal, mejorar nuestro sistema de educación pública, lo que ustedes ya conocen; y, por supuesto, tema de seguridad, que, por cierto, tenemos un encuentro con Estados Unidos ahora en octubre"

Durante el foro, Marcelo Ebrard confirmó que sostendrá una reunión con funcionarios de EU para dar seguimiento al entendimento en materia de seguridad.

"Es sobre un entendimiento que hemos ido construyendo, muy complejo que no les voy ahora a dar todos los detalles, pero el chiste es que estamos ya en eso, tenemos un plan de acción común, eso no lo teníamos, hoy hay un plan, cuando nos sentamos a dialogar de seguridad pues tiene un plan, o sea, hay metas, acciones, quien hace qué, y ese ya es otro tipo de trabajo, mucho más organizado".

Ebrard destaca crecimiento en Norteamérica



El secretario de Relaciones Exteriores destacó que hoy la región tiene una oportunidad muy grande para crecer más rápido, integrar las cadenas de valor y proteger la seguridad alimentaria, energética y tecnológica.

“Por lo que hace a la Secretaría de Relaciones Exteriores pues seguiremos haciendo todo lo que en nuestras manos esté para que podamos acelerar la integración de nuestros países, nuestras economías y nuestras sociedades.El 97 por ciento de las mexicanas y los mexicanos en el exterior están en Estados Unidos, si sumamos Canadá 98.2 por ciento, entonces… y creciendo ese porcentaje; y lo mismo nuestra inversión en el exterior ya no se diga la inversión que recibimos del exterior.Entonces, todo, por lógica, por historia y sobre todo por futuro, nos lleva a que aceleremos esa integración entre nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras culturas y, además, tenemos también causas comunes”



Finalmente Ebrard Casaubón dio gracias a los asistentes a un foro tan importante en el que se comparte una visión común de qué es el futuro que se debe buscar.

Ebrard se reúne con alcaldesa de Chicago

El candiller Marcelo Ebrard se reunió en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, mencionó que pocas personas han apoyado tanto a nuestra comunidad como ella y dijo coincide con su plataforma de gobierno feminista y libertario.