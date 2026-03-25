Trabajadores se meten a pintar una cisterna en el Ajusco y son hallados inconscientes

Una llamada de auxilio a través de la frecuencia de radio movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) hacia la colonia Jardines del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, tras el reporte de tres personas inconscientes al interior de una infraestructura hidráulica.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Yabuku, donde un ciudadano de 36 años alertó a los uniformados sobre la situación crítica de su hermano y dos compañeros de trabajo. Según el testimonio, los tres hombres se encontraban dentro de una cisterna realizando labores de mantenimiento con pintura de aceite, cuando la acumulación de gases provocó que perdieran el conocimiento de manera repentina.

Movilización en el Ajusco, CDMX: Así hallaron a trabajadores en cisterna

Ante la urgencia y la falta de equipo especializado de rescate inmediato, los policías de la SSC aplicaron sus conocimientos en primeros auxilios y protocolos de emergencia. Uno de los oficiales bajó al depósito de agua para asistir directamente a los afectados; utilizando una cuerda amarrada a la altura del tórax de cada trabajador, los uniformados lograron sacarlos uno a uno con precaución extrema.

Las víctimas fueron colocadas en zona segura para recibir los primeros auxilios mientras arribaban las unidades médicas.

¿Qué les pasó a los trabajadores del Ajusco? Intoxicación por inhalación de solventes

Al lugar del incidente llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Protección Civil (PC) para valorar el estado de salud de los trabajadores.

Los tres hombres fueron diagnosticados con intoxicación por inhalación de solventes. Debido a la gravedad de la exposición a los químicos de la pintura, fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada y descartar daños pulmonares o neurológicos permanentes.

#TarjetaInformativa | Por la frecuencia de radio, los oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, fueron informados de tres hombres que quedaron inconscientes al interior de una cisterna, en la colonia #JardinesDelAjusco, en la alcaldía @TlalpanAl.



Para verificar el reporte, los… pic.twitter.com/MFEtbGB4DJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 25, 2026

Recomendaciones de seguridad en espacios confinados

La SSC recordó a la ciudadanía que las labores de pintura o limpieza en cisternas y depósitos cerrados representan un riesgo alto debido a la falta de oxígeno y la saturación de vapores tóxicos. Se recomienda:

