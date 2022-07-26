España: ¡Dron al rescate! Lanza chaleco y salva a niño de ahogarse

Un servicio pionero de rescate con dron, desplegado en las playas de España, salvó a un niño de ahogarse en el mar. El niño, de 14 años, luchaba contra una fuerte marea en una playa de Valencia.

El dron lanzó al mar un chaleco salvavidas que pudo mantener al niño a flote justo cuando empezaba a ahogarse bajo las olas. Después, llegó un equipo de rescate.

Miguel Ángel Pedrero, piloto de dron:

Vimos al niño en muy mal estado, casi sin energía para seguir flotando, así que mandé el chaleco salvavidas. Estos segundos son vitales, también permiten a los equipos de rescate acercarse a la persona.

General Dron, con sede en Valencia, España, comenzó a dar apoyo al personal de rescate en 2017. Ahora, cuenta con más de 30 pilotos de dron que trabajan con los grupos de rescate en 22 playas de toda España, proporcionando apoyo de reacción rápida en los momentos críticos de un posible ahogamiento antes de que los socorristas puedan llegar físicamente al lugar.

Debido al fuerte oleaje fue una maniobra complicada, pero finalmente conseguimos darle el chaleco y pudo evitar ahogarse; flotó hasta que el equipo de rescate llegó por él.

Tras el rescate del niño, personal de emergencia y rescate le proporcionó oxígeno. Después, el niño fue trasladado a un hospital, donde pasó 24 horas antes de irse a su casa.

Un total de 140 personas han muerto tras ahogarse en España en los primeros seis meses de 2022, un 55% más que en el mismo periodo de 2021, según la Real Federación Española de Rescate y Socorrismo.