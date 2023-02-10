Así fueron los rescates más emotivos tras sismos en Turquía y Siria

Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros después de los sismos que golpearon y devastaron a Turquía y Siria. Rápidamente rescatistas y voluntarios comenzaron las labores para sacar a las víctimas, dejando historias lamentables de familias que perdieron la vida, pero otras de rescates emotivos que dieron esperanza al mundo.

Sin parar ni un momento, decenas de rescatistas trabajan contrarreloj para sacar con vida a las personas atrapadas, pero mientras más tiempo pasa, disminuyen las probabilidades de encontrarlas bien.

Cientos de miles de personas en Turquía y Siria se quedaron sin hogar en pleno invierno. Muchos acamparon en refugios improvisados en estacionamientos de supermercados, mezquitas, bordes de caminos o entre las ruinas, a menudo desesperados por comida, agua y calor.

Los rescates más emotivos en Turquía y Siria

Pese a las dificultades, emotivos rescates en las últimas horas encienden la ilusión para miles de familias que esperan entre los escombros a que saquen a un hijo, a sus padres o hasta un abuelo, mientras los voluntarios no se dan por vencidos.

#Turquía | ¡Rescatista rompe en llanto luego de salvar a una niña pequeña!



El esfuerzo humano de estos hombres y mujeres es impresionante; luchan cada minuto para sacar #sobrevivientes de los escombros tras el #sismo.



La historia con @_otomartinez en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/T0v9Bczw39 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

Niño que perdió a su familia

Un niño de tres años de edad fue rescatado con vida en Turquía. Los equipos de emergencia trabajaron durante 42 horas para sacarlo de entre los escombros de la que una vez fue su casa.

En plena noche, alumbrados con las antorchas, los rescatistas lograron poner a salvo a Tariq Haidar. De inmediato fue llevado a un hospital para ser valorado. Ya en el hospital, los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

Pero lo que parecía un milagro pronto se ensombreció. Antes de que pusieran a salvo a Haidar, los trabajadores habían sacado a su padre y a dos hermanos sin vida. Los cuerpos de su madre y un tercer hermano fueron recuperados de los escombros más tarde.

Bebé unida a su mamá sin vida

Otra historia de rescates emotivos que dio la vuelta al mundo, fue la de una bebé recién nacida que quedó bajo los escombros al lado de su madre. La mujer dio a luz y murió bajo los escombros, mientras la bebé seguía con vida y unida a ella todavía por el cordón umbilical.

🚨 Una bebé recién nacida fue rescatada de los escombros del terremoto en Siria, conectada todavía a su madre, quien murió. Más detalles: https://t.co/bs0wIa0WmM pic.twitter.com/pW9MCRdQNn — Voz de América (@VozdeAmerica) February 7, 2023

Rescatista llora al salvar a una niña

Otra imagen conmovedora fue la de un rescatista llorando minutos después de salvar a una pequeña. Mientras sus compañeros llevaban a la niña en una camilla para que recibiera atención médica, el hombre solo se sentó entre las piedras y se cubrió la cara mientras lloraba en Turquía.

Animales rescatados

Los rescatistas no se olvidaron de las mascotas, han trabajado horas para quitar escombros y poder sacar a perritos y gatitos que quedaron atrapados entre los muros caídos de Turquía y Siria.