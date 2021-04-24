Restaurantes en Hungría solo permitirán ingreso a personas vacunadas

En Hungría, solamente las personas vacunadas contra Covid-19 o que hayan superado la enfermedad, podrán acudir a los restaurantes, cines, bares, gimnasios y conciertos, informaron las autoridades del país europeo.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, explicó que estos servicios abrirán cuando se llegue a un 41% de personas vacunadas.

“Al llegar a los cuatro millones de vacunados (41% de la población), a mediados de la próxima semana, se abrirá un amplio abanico de servicios para quienes cuenten con un certificado de protección”, explicó Orbán.

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Para lograr que solamente los vacunados y los que se recuperaron de un contagio en los últimos cuatro meses puedan entrar a este tipo de establecimientos, se les entregará el certificado de protección contra el virus SARS-CoV-2.

Cuando tengan la tarjeta, las personas podrán acudir a circos, deportivos, museos, bibliotecas y hoteles, los cuales también reabrirán cuando se cumpla la meta de vacunación de Hungría.

La medida, que permanecerá activa por tiempo indefinido, generó discusiones e inconformidad entre muchas personas, ya que consideran que es un acto de discriminación, pues en el país europeo no es obligatorio recibir la vacuna contra Covid-19.

Ritmo de vacunación en Hungría, de los más rápidos en Europa

De acuerdo con agencias internacionales, el certificado de protección se entregó a las personas que recibieron la primera dosis del fármaco; sin embargo, la oposición húngara aseguró que esto no es conveniente porque crea una “seguridad falsa”, ya que la inmunidad se desarrolla después de recibir la segunda dosis.

Hasta ahora, Hungría tiene la mortalidad por Covid-19 más alta en la Unión Europea y es uno de los países con más contagios. No obstante, su ritmo de vacunación es el segundo más rápido del bloque, por lo que las autoridades esperan que en pocas semanas estén vacunadas todas las personas que lo solicitaron.

En el país europeo la vacunación no es obligatoria, por eso las autoridades húngaras han lanzado varias campañas de publicidad a fin de que los ciudadanos reciban las dosis que los protejan contra Covid-19.

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