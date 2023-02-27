Restaurantes en CDMX deberán pegar el menú afuera del recinto

Durante la conferencia de este lunes 27 de febrero de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el nuevo reglamento de los establecimientos de comida, tales como restaurantes, bares, terrazas, entre otros, donde serán obligados a pegar el menú fuera del recinto.

En ese sentido, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló acerca de que el organismo será el encargado de verificar que los restaurantes en la CDMX cumplan con pegar el menú afuera del sitio.

Por su parte, el líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), German González Bernal, reiteró que su organismo se une a esta nueva ley, la cual “firman con gusto”.

La Profeco, en conjunto con Canirac, dieron a conocer que de las más de 500 denuncias que se han realizado en restaurantes tras un supuesto abuso, se realizaron 79 multas.

#CDMX | Quieren implementar un reglamento para que todos los lugares donde se venda comida, muestren los #precios de sus servicios y evitarle así sorpresas a los consumidores.



¿Te han cobrado de más tras una cenita en el Centro Histórico? ¡Es de lo más común! pic.twitter.com/k6ezNepjFt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 27, 2023

¿En qué consiste el nuevo reglamento para restaurantes en CDMX?

Son 11 los puntos clave en el nuevo reglamento de los restaurantes de la CDMX:



Exhibir a la entrada la carta o menú con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, la descripción de precios de cada uno de los productos que ofrecen.

La carta o menú que se ofrezca al interior del restaurante deberá corresponder con la exhibida en la entrada.

Exhibir en un lugar visible del establecimiento las formas de pago que pueden utilizar los clientes.

Exhibir en un sitio visible los números de contacto de las autoridades, ante quienes los clientes pueden presentar quejas o denuncias por prácticas abusivas o discriminatorias.

Cobrar únicamente el importe de los alimentos y/o bebidas consumidos, ya que en el precio están incluidos los ingredientes, su preparación, el servicio y el sitio en el que se hace el consumo.

Informar el precio de cada servicio que ofrezcan al cliente las recomendaciones de consumo.

Informar sobre productos que generen costo adicional y sobre las promociones que ofrezcan.

Entregar a los clientes previo al pago, el comprobante o ticket de consumo.

Realizar la aclaración y, en su caso, la rectificación de los montos cobrados cuando sea solicitado por el cliente.

Tratar en igualdad de condiciones a todas las personas que consuman sus servicios.

Permitir la estadía de los clientes para consumir su pedido sin exigir un cobro mínimo.

Cabe destacar que la publicación del nuevo reglamento, donde se especifica que los restaurantes tienen que pegar el menú, será el próximo martes 28 de febrero en la Gaceta de la CDMX.