Ley antitabaco: así fue el primer día en restaurantes y hoteles

Este 15 de enero entró en vigor la nueva Ley General para el Control de Tabaco, y con ella, nuevas restricciones, ya que ni arriba, ni abajo, ni adentro ni afuera, no, ya no se puede fumar en los restaurantes y hoteles con la Ley antitabaco, así fue su primer día para ellos.

No importa si el espacio es ventilado, si es una terraza, si tiene ventanas o si es cerrado, está prohibido fumar. Los restaurantes, por ejemplo, dejaron de ofrecer área para fumadores.

Ante esto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) entrevistó al Gerente de un restaurante de la Ciudad de México (CDMX) y comentó:

“Si nos afecta la Ley antitabaco porque hay bastante clientela fumadora después de comer o estar tomando cerveza o algún trago, les gusta estar fumando también, entonces sí nos molesta”, dijo Alfredo Torres, Gerente de dicho restaurante.

¿En qué lugares públicos se aplica la Ley antitabaco en México?

Esta nueva Ley General para el Control de Tabaco no solo afecta a los restaurantes, también aplica para:

Oficinas y/o centros de trabajo, paraderos del transporte público, escuelas en todos sus niveles, incluyendo universidades, centros de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o cualquier espacio concurrido, principalmente donde hay niños y adolescentes.

Sin embargo, para algunas personas, esta prohibición de consumir tabaco o Ley antitabaco les parece una buena iniciativa:

“Para mí que no fumó realmente me parece una buena iniciativa porque a veces si te molesta el cigarro de las personas que están a las dos poquito molesto”, explicó Paola, una clienta de un restaurante.

Entran en vigor las modificaciones a la Ley General para el Control del #Tabaco, con las cuales queda prohibido exhibir las cajetillas de #cigarros en los mostradores de #tiendas.



📹 @ilselorenatrejo pic.twitter.com/HPoaeEJ5Vs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

Pero hay quieres no lo ven con buenos ojos la nueva Ley General para el Control de Tabaco :





“Yo diría que mejor vieran que todas las calles están llenas siempre de popó de perro, eso es lo que deberían de ver, eso sí se me haría muy buena propuesta, pero no el tabaco, yo creo que no le afecta mucha gente”, declaró un ciudadano.

Otros simplemente dudan que Ley antitabaco traiga cambios o beneficios:

“El que fuma, fuma, y va a seguir fumando va a encontrar la manera en un restaurante te sales del restaurante y listo”, expreso otra persona.

Estas restricciones de la nueva Ley General para el Control de Tabaco no son solo son para el consumo, también para las formas de venta.

Queda prohibida toda forma de publicidad y exhibición en puntos de venta, supermercados y tiendas no podrán tener en mostradores o visibles los cigarros y productos con tabaco.