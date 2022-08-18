Hallan restos de niños en maletas subastadas en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda inició una investigación por homicidio luego de que una familia encontró restos de niños en unas maletas que compró durante una subasta en línea.

Las autoridades informaron que una familia en el suburbio de Manurewa, en el sur de Auckland, Nueva Zelanda, compró en una subasta un par de maletas y el pasado 11 de agosto alertaron a las autoridades que dentro de su equipaje había restos humanos.

Tras realizar una autopsia, los resultados arrojaron que los restos encontrados en las maletas pertenecen a dos niños de entre cinco y 10 años de edad y llevaban aproximadamente cuatro años ahí dentro.

Remains of 2 children were discovered in suitcases bought at auction at a warehouse in Auckland, New Zealand police confirmed today (Aug 18th).



Inspector Tofilau Faamanuia Vaaelua, the bodies had probably been kept for several years & the victims would be between 5-10 years old. pic.twitter.com/22syXC4y63 — Deniride (@Edirined) August 18, 2022

“La naturaleza de este descubrimiento aporta algunas complejidades a la investigación, especialmente dado el tiempo transcurrido entre el momento de la muerte y el momento del hallazgo”, explicó Tofilau Faamanuia, inspector a cargo de la investigación.

Añadió que la familia que encontró los restos de niños no están involucrados en la muerte de los menores y solo alertaron a las autoridades sobre el lamentable hallazgo.

“Comprensiblemente están angustiados por el descubrimiento y han pedido privacidad. Nos estamos asegurando que haya apoyo para ellos”, dijo el policía.

Policías investigan restos encontrados en maletas

La policía de Nueva Zelanda indicó que ya trabajan en la identificación formal de los restos de niños para conocer sus identidades, así como las causas y el lugar donde murieron. Ante la complejidad del caso colabora con ellos la Interpol.

Los investigadores añadieron que están revisando las cámaras de seguridad de la bodega donde se encontraban almacenadas las maletas antes de llegar a la familia, aunque reconocieron que será una tarea compleja debido al tiempo que transcurrió.

La empresa de almacenamiento está ayudando a la policía con sus investigaciones, y se están examinando otros artículos domésticos y personales vendidos en las instalaciones de almacenamiento para establecer un vínculo con las maletas, dijo la policía.

