Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro se impuso al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las urnas para elegir al siguiente mandatario de Brasil.

Con el 47% de los votos válidos, Bolsonaro celebró el resultado y confió en que los electores votarán por un cambio necesario para el país.

“Son casi 56 millones de brasileños y brasileñas quienes dieron ese voto de confianza para el cambio; la palabra clave es cambio. Brasil ya no aguanta más, y me alegra mucho porque muchos institutos de investigación se estaban quedando atrás de nosotros.

“Y estoy muy feliz con la posibilidad real de que, dentro de tres semanas, Brasil dé una respuesta definitiva sobre quién quiere un gobierno moderno, un gobierno con menos ministerios, un gobierno que rescate la democracia.

Lula está preocupado por el poder; yo por el futuro de Brasil: Bolsonaro

Bolsonaro aseguró que su intención es darle continuidad al proyecto de su padre y resaltó que el actual presidente está en su séptima contienda electoral presidencial, lo que denota el interés por el poder y no por el bienestar de su pueblo.

“Lo que tengo que decir es que Lula está disputando el poder. Ya ha disputado siete elecciones presidenciales. Siete elecciones presidenciales. Él está preocupado por el poder; yo estoy preocupado por el futuro de Brasil”.

“Yo estoy disputando el futuro de Brasil. Quiero la oportunidad de cuidar de Brasil. Quiero la oportunidad de cuidar del pueblo brasileño; quiero la oportunidad de cuidar de ti, que me estás viendo”, expresó asediado por medios de comunicaciones.

La segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre, se decidirá si Brasil elige cambiar a la derecha. En tanto, su partido también obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (la cámara baja del Congreso brasileño) y en el Senado, además de cinco gobiernos estatales.