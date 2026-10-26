Lula da Silva se aferra al poder en Brasil; va por su cuarto mandato

Lula da Silva es declarado ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, al obtener el 51.78% de los votos. En contraste, su adversario Flávio Bolsonario obtuvo el 48.22%.

Pese a los resultados en deuda pública, el aumento de violencia sexual, Lula, con 80 años, irá por el cuarto mandato.

¿Quién es Lula da Silva?

Lula da Silva, con medio siglo en la política brasileña, inició su carrera en 1975 como líder sindical y fundó el Partido de los Trabajadores. Tras tres intentos fallidos, llegó a la presidencia y gobernó de 2003 a 2011, período marcado por escándalos de corrupción y lavado de dinero que lo llevaron a prisión por más de año y medio, hasta que sus condenas fueron anuladas por irregularidades procesales.

En 2022, a los 77 años, derrotó a Jair Bolsonaro y regresó a la presidencia. Actualmente, a los 80 años, va porsu cuarto mandato, aunque su aprobación ha caído debido al aumento del crimen organizado, el alto costo de vida y la falta de oportunidades.

Tras quedar por detrás de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta, avanzó a la segunda ronda con el discurso de frenar a la derecha, atribuyendo su posible derrota a factores externos.