¿Dónde consultar resultados IPN 2023? Segunda ronda para el ciclo escolar 2023-2024

¡La espera terminó! Los resultados IPN 2023 de aquellos estudiantes que aplicaron para el ciclo 2023-2024 son revelados a partir de este domingo 22 de octubre de 2023. En Fuerza Informativa Azteca te platicamos acerca de dónde y cuándo podrás consultar los resultados de la segunda ronda de admisión para el ciclo escolar 2023-2024 en el IPN.

Cabe señalar que la segunda ronda de admisión para los estudiantes que realizaron el examen de selección, se efectuó durante la jornada del 30 de septiembre 2023. Los aspirantes buscan un lugar en alguna de las carreras a nivel superior que ofrece el Politécnico.

Resultados IPN 2023: ¿Dónde consultar resultados de segunda ronda para el ciclo escolar 2023-2024

¿Dónde y cuándo consultar los resultados IPN 2023?

El tiempo de larga espera terminó para todos los aspirantes a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional ya que la publicación de los resultados del exámen de admisión de la segunda ronda para el ciclo escolar 2023-2024.

Los resultados IPN 2023 están disponible a partir de este domingo 22 de octubre 2023. Para saber si serás parte del Instituto Politécnico Nacional, solo tienes que ingresar en la página web oficial de admisión del Politécnico. Es importante que tengas a la mano tanto tu número de folio como tu fecha de nacimiento. Este domingo 22 de octubre 2023, puedes consultar tus resultados del examen de admisión en el siguiente enlace: “www.ipn.mx”

Debes saber que está página es el único medio en el que podrás obtener los resultados de tu examen de admisión al IPN. Aunque no se revela una hora determinada a partir de la que estarán publicados los resultados de admisión, por lo general estos son visibles cerca de la medianoche. Deberás mantenerte atento de las redes sociales oficiales del IPN en donde se brindará toda la información oficial.

Resultados IPN 2023: ¿Dónde consultar resultados de segunda ronda para el ciclo escolar 2023-2024

¿Cómo consultar los resultados IPN 2023?

Deberás ingresar en el apartado de admisión de resultados en la página web oficial del Instituto Politécnico Nacional. Desde este sitio web, el aspirante podrá imprimir su Hoja de Resultado “Documento C”,en la que se indicará, en caso de ser aceptado, tanto el lugar, como la fecha y la hora para que presentes tus documentos.

Los alumnos que resulten aceptados en el ciclo escolar 2023-2024, no podrán participar en la convocatoria del periodo enero-junio 2024, la cual se encuentra publicada en el portal www.ipn.mx.