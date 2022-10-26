¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen hoy 26 de octubre

Este 26 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas como los medios de comunicación. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO asegura que FGR conoce investigaciones contra expresidentes

El Presidente López Obrador aseguró que es la Fiscalía General de la República (FGR) la única que sabe qué investigaciones hay abiertas en contra de expresidentes tanto dentro como fuera de México, esto con relación a la indagatoria de Estados Unidos contra Calderón por el caso Rápido y Furioso.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que no tiene certeza de que permanezca vigente en Estados Unidos investigación contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa relacionada con el operativo Rápido y furioso. pic.twitter.com/Yg0sW8mmsd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2022

AMLO critica dilación en caso de Genaro García Luna

El mandatario criticó que el juicio en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se esté tardando.

"Lleva tres años todavía no hay nada y se habla de que ya hay toneladas de pruebas, de documentación y grabaciones, pero está detenido el proceso".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la justicia estadounidense se ha tardado en juzgar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna pic.twitter.com/Ztnlcg4N12 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2022

AMLO afirma que fiscal por caso Ayotzinapa no fue destituido

En la mañanera, AMLO afirmó que Omar Gómez Trejo, exfiscal en el caso Ayotzinapa, fue quien presentó su renuncia y no fue destituido. Respaldó al nuevo fiscal encargado del caso, a quie calificó de persona honesta.

"Este fiscal lo conozco desde hace 30 años y es íntegro porque afortunadamente hay gente así. abogados honestos, de todas las profesiones", indicó.

AMLO agradece aprobación de Ley de Ingresos

El mañananera, López Obrador envió un agradecimiento a los legisladores por la aprobación de la Ley de Ingresos y aseguró que se terminará el año, incluso aseguró que se recuperó el nivel que se tenía antes de la pandemia de Covid-19.

AMLO llama a unidad tras enfrentenamiento Sansores-Monreal

El Presidente pidió a Layda Sansores y a Ricardo Monreal a mantener la unidad y defender el proyecto de nación, luego de que la gobernadora de Campeche difundió ayer unas conversaciones entre Monreal y "Alito" Moreno.