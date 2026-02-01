¿Viajes cancelados? Alertan posibles retrasos en vuelos por mal clima en AIFA y Aeropuerto de Toluca

¡Atención, viajeros! En las primeras horas de este 1 de febrero 2026, se reportaron afectaciones en los vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Toluca debido al mal clima.

¿Qué pasa con los vuelos en el AIFA y Aeropuerto de Toluca?

Aerolíneas mexicanas confirmaron que los vuelos del AIFA y Aeropuerto de Toluca están siendo afectados por un banco de niebla en las pistas de las instalaciones.

Se recomienda a las y los usuarios revisar el estatus de sus vuelos. Hasta el momento no se han cancelado las operaciones.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por mal clima en México?

Las aerolíneas suelen avisar a través de sus redes sociales la cancelación o retraso de los vuelos; sin embargo, si ya estás en el aeropuerto, se recomienda acudir directamente con tu respectiva compañía aérea, pero ¿qué hacer en caso de esta situación?

Aunque la cancelación o retraso de los vuelos por mal clima u otros fenómenos naturales no es culpa de las compañías, estas están obligadas a brindar ciertos servicios a los usuarios afectados.



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Los derechos que se tengan por la cancelación de vuelos por algún fenómeno meteorológico, dependerá de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.